四大公投即將在下個月舉行，引起國人高度矚目。公投在台灣雖早非新鮮事，但絕對是重大民意的展現。在正反雙方的論戰中，最近出現的一個論點是：若公投同意禁止「萊豬」進口，將會傷害美台關係、讓「美國人不高興」、台灣無法獲得美國信任等論點，所以「反萊豬」就是「反美」。

不過，這種「別讓美國不高興」的論點真的有理嗎？先不談其實美國豬肉生產不用萊劑的還更多，不賣萊豬的美國也一樣擁有豬肉可賣給台灣，認真要算起來，反核才真是反美呢！

我們就來算給大家看看吧。蔡政府信誓旦旦表示，因為國人的飲食習慣與口感，進口萊豬不會衝擊佔消費量9成的國產豬肉，那這進口豬肉的生意究竟有多大，以至於沒了會讓美國生氣？假設萊豬能讓美國搶下原來由價格更低的加拿大豬進口份額，使美國在台灣進口豬肉的市占率，從目前12%增加到接近50%，那萊豬大概可以為美國帶來每年1億美金的生意。

這有很多嗎？比核電少太多太多了。光是大家覺得傷腦筋的核廢料，就是一大筆生意了，台灣核廢料如果委託美國進行最終處理，大概一年要花兩億美金，光這部分就等於萊豬商機的兩倍了，這不是要讓美國氣死啦？再算建廠費用那更是不得了，2018年光是匈牙利核電廠中的汽輪機，就讓美國奇異廠獲得近10億美元的合約，以目前估計核四等級發電廠大約150億美元造價，其中只要有三分之一是給美國廠商賺，就相當於50年的萊豬生意了。核四設計上可以再擴建兩倍的發電量，按比例算，不續建核四，等於又讓美國再損失100年份的萊豬生意，請問蘇揆要怎麼跟美國爸爸交代呀？

這下有人大概要說，你看核電其實很貴啊，核電廠的建造與發電成本很高之類的話語。但請想想，蔡政府準備要投資兩兆新台幣，也就是大約700億美金到風力電廠！ 700億美金幾乎是五座核四的建造資金，這麼大筆的生意，卻是讓「沃旭能源」這種肯定無力派兵保台的「丹麥」廠商來賺。投資這麼多錢，美國卻賺不到，這種行為不是反美，什麼才是反美？

美國已經把核電列為綠能，蔡政府怎能不相信美國的科學分析，打臉美國的科學判斷呢？尤其當前全球溫室氣體排放量高居不下的情況下，科學界認為溫室氣體排放量必須在2030年之前達到比2010年排放量降低45%，並在2050年之前達到「淨零排放」（net zero）的目標，各國在節能減碳的道路上，核電仍有持續與其他能源運轉的必要，如今台灣倉促廢核、妖魔化核電廠，豈不是陷自己於不義嗎？

換言之，核電不但是潔淨、穩定、經濟、安全的能源，也是減碳的方式之一，更是強化美台關係、對美國友人投桃報李的好物。既然民進黨說我們需要美國來抗中保台，那就更要支持核電，公投同意核四商轉，就是第一步。（作者為專職作家）

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