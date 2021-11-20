一如輿論預期，舉世矚目的習拜會既沒有不歡而散，也沒有扭轉乾坤，而是留下了各自解讀的空間。尤其圍繞著美國總統拜登在對台政策上究竟說了些什麼，兩岸再次吵得不可開交。但無論外界如何評價會晤的成果，北京塑造中美關係的意願和能力正在增強。中美關係何去何從，不是美國一家說了算的。

曾幾何時，美國是擁有中美關係定位話語權的強勢國家。從上世紀末「建立面向21世紀的戰略夥伴關係」，到本世紀初的「戰略競爭者」，再到「負責任的利益攸關方」，幾乎都是美國出招，中國接招。不僅如此，連G2（兩國集團）、Chinamerica（中美國）等美國學者提出的概念也讓中國的學者、政策分析師咬文嚼字了很久，人們紛紛揣測這些時髦名詞的背後究竟有沒有美國政府的政策意圖。如果有，到底釋放了哪些政策信號。即使從輿論耳熟能詳「小布希政府的對華政策」，卻鮮有談論「江澤民政府的對美政策」這一細節中，也可一窺當時的中國是難以塑造中美關係議程的。

隨著大陸國力的增強，中國大陸國家主席習近平上台後中國外交更加奮發有為。構建「中美新型大國關係」就是中方在中美關係定位中謀求話語權的一項重要嘗試。儘管歐巴馬政府在短暫猶豫後沒有接受「新型大國關係」的論述框架，但北京已經向華府傳遞了明確的訊息中美是平等的大國，必須相互尊重。兩國關係需要雙方共同經營，即便美國實力仍然強於中國，也不能獨斷專行。更何況雙方實力差距正在縮小。

於是，當拜登政府以為可以沿用川普政府的對華極限施壓政策時，就被楊潔篪一句「中國人不吃這一套」頂了回去。當拜登政府試圖以「競爭、合作、對抗」三分法來定義中美關係時，中方也毫不客氣，直接亮明觀點所謂「三分法」其實是遏制打壓中國的「障眼法」，其中對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱，因此中方明確反對以「競爭」來定義中美關係。

既然中方反對美方對中美關係的單方面定義，那麼中方的定義是什麼呢？習拜會給出了答案：相互尊重、和平共處、合作共贏。雖然都是老生常談，但足以證明中國對美政策穩健正面連貫，導致中美關係急轉直下的正是美國一意孤行的對抗政策。再考慮到習近平提出了中美合作的正面清單，更加凸顯中國才是中美關係的穩定器。如果任由美國一家定義中美關係，兩國遲早滑向所謂「修昔底德陷阱」。

在最敏感的台灣問題上，中方也不允許美方單方面下定義。在新華社的報導中，拜登承諾美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持「台獨」。但在美方的版本中，並未出現不支持「台獨」的字樣。民進黨當局和一些台灣媒體還質疑大陸選擇性遮罩《台灣關係法》與「六項保證」。對於這個過去心照不宣的話題，大陸這回也選擇打開窗戶說亮話：美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報。《台灣關係法》和「六項保證」的實質是將美國的國內法凌駕於國際義務之上，因此是非法和無效的。

總而言之，大陸不僅在兩岸關係中掌握了主動權和主導權，在中美關係中的話語權也在上升。民進黨不能死心塌地追隨美國，應該要有B計畫。