重啟核四公投辯論落幕，核電安全問題卻再度引起社會的關切與討論，月初於英國舉辦的第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26），劍拔弩張的中美兩強出乎意料發表聯合宣言，承諾共同應對氣候變遷問題，引發全球關注。由峰會看台灣，蔡政府承諾2050年零碳排，但政策與作為卻背道而馳，減碳成績太差，因而窘狀畢露。

發現斷層 公然說謊

COP26被許多國家與環保團體視為第一次關鍵的會議，因為6年前簽訂的《巴黎協定》執行成績與進度都遠不如預期，如不能即時採取更積極的減碳作為，就不可能遏止暖化，未來氣候災難與「氣候難民」將大幅增加。

這次大會中，有40多個國家承諾到2050年前逐步淘汰煤炭，還有100個國家承諾2030年前扭轉森林砍伐狀態，美國和歐盟宣布合作減少甲烷排放，中美兩大排放國最後關頭也發表聯合聲明，承諾合作減碳，被稱為「壓軸善意」。COP26雖不算成功，但並非一事無成。

發電是溫室排放主要來源，因而各國都把改善供電列為減碳重點，努力增加綠電、減少碳排高的火力發電，其中煤電占比高、排放也高，更被列為優先淘汰項目。歐洲國家已往「去煤電」之路大步前進，大陸煤電也從10年前占比近7成降到現在的5成上下。

台灣從馬政府到蔡政府，政策上都是增加綠電，蔡政府更是積極擴充太陽能與風電發電能量，但國外都用增加的綠電取代火電，特別是煤電，蔡政府卻用綠電取代無排放的核電，但綠電進度緩慢，核電卻如期除役，台電為避免缺電，只好增加火電機組，導致台灣火電比提高、供電部門排放增加、空汙惡化。台灣已連續多年在「氣候變遷績效指標」殿後，今年更名列倒數第5名。

長期更不樂觀，即使綠電占2成目標達成，但這代表火電占比達8成。由於電力需求逐年成長，估計2050年電力需求將成長8成以上，即使屆時煤電占比3成，耗煤總量仍然高於現在，達成零碳排根本緣木求魚。

只要民進黨願意放棄反核意識形態，重啟核四，核電占比即可達2成以上，火電占比就可壓到6成左右。這種結構不僅有利減碳，對國家安全、能源成本與風險分散等都有幫助。民眾支持重啟核四，可以讓台灣不偏離全球減碳之路。至於反核人士所稱的安全問題，其實根本不是問題。核四的土木、廠房與反應爐原本就有高規格的安全設計，核廢料儲存亦有完善的規畫，所謂「新發現斷層」亦不真實，只要看看中央地質調查所的資料就很清楚。

輾壓民意 踐踏公投

支持重啟核四，更是對民進黨踐踏民意鴨霸行為的抗議。總統蔡英文不論接見賓客或參與「公投說明會」都說，重啟核四不會是政策選項，原委會主委謝曉星更說他「尊重公投結果，但原能會同意重啟核四的機率是零。」

不論事後如何解說，這些話都代表民進黨心中早有定論：絕對不會執行重啟核四。公投有效期是2年，蔡政府執政時間則仍有2年半，換句話說，即使支持重啟核四公投過半通過，蔡政府就是拒絕執行，拖一拖2年就過了。

這種無視民意、踐踏公投結果的鴨霸行為，已經違法、違憲，人民一定要反對、要抗議；如果支持重啟核四比例只略微超過反對者，民進黨就會「輾壓」過去，不理會公投結果；如果支持者遠高於反對者，「或許」能讓民進黨稍有顧忌，以免犯了眾怒。

民進黨與反核人士一直把廢核塑造成全球潮流下的重要環保議題，但先進國家與世界主要環保團體已不再倡議廢核、反核，地球暖化問題才是重點；核電幾乎無排放，因而被視為有助減碳，是綠電的一種。看看國外的氣候大會，想想台灣蔡政府無厘頭的廢核、反核，重啟核四不僅有利減碳，對台灣能源供應與安全有保障，也是對選舉威權體制的公民抗議行為。