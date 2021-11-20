中美兩國元首11月16日的視頻峰會，不出所料，最大的聚焦就在台海。美國一方，老調重彈別無新意。除了三公報、一法，六保證外，拜登重申反對單方面改變台海現狀，反對破壞台海和平穩定。引人關注的是中國大陸國家主席習近平的發言：「我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」習近平的口吻，很容易讓人聯想到他還有一句話已在嘴邊卻未說出口的話「勿謂言之不預也。」

將來回看歷史，2021年必然是中美關係發展的大轉折年。美國的對華政策，從「從實力地位出發」到「從實力地位退縮」；中國則反之，對美則是從「從實力地位保守」到「從實力地位展現」。

形式變化最大的反差呈現在拜登主動打給習近平的兩通電話上。年初1月20日拜登上台之後，意氣風發，刻意冷淡習近平，公開撇清他與習近平非老朋友，又說習身上沒有一點民主味兒，還遲遲不與習通電話，一直到與一眾國家元首包括俄羅斯的普丁都通過電話之後，2月10日才致電習近平，姿態之倨傲，不言可喻。但7個月之後的9月10日，拜登完全換了另一副姿態，由於國內物價及債務問題日趨嚴重，台海形勢也日見詭譎，美方急於安排一次兩國元首峰會，中方卻遲遲未做回應，拜登乃不惜放下身段，主動邀約習近平通話。電話中，習仍未對元首峰會做出肯定承諾，卻與拜登討論到了「台灣協議」問題。

兩通電話之間，由於不忿美國姿態倨傲，中方開始做出反擊。3月18日，中方楊潔篪與王毅在阿拉斯加當面直懟美方布林肯與蘇利文，說美國沒有資格說「從實力地位出發」與中國對話，「中國人不吃這一套」；7月26日天津，中方對來訪的美國副國務卿雪蔓面交兩份清單及「三條底線」，要求美方認錯糾錯；8月31日剛上任未久的中國駐美大使秦剛對美方說，如果美國解決不了雙方的歧見，「也就什麼也不必談！」在一連串的提醒、警告及敲打下，美方無奈釋放了清單上的孟晚舟，然後才有楊潔篪及蘇利文10月6日在瑞士的會談，原則敲定了在年底前舉行兩國元首視頻會議。即便如此，美方對打台灣牌還是樂此不疲，不見收斂，10月31日王毅對布林肯終於說出了重話：「台灣問題處理失誤，必將對中美關係造成顛覆性、全局性的破壞。」

毫無疑問，對美國這個現實主義的霸權，只服從力，所以「從實力地位出發」從來是他的口頭禪，如今不惜放低姿態，是他有求於中國，更關鍵的是開始感受到了中國的實力。對中國而言，什麼都可以商量，唯獨台灣問題絕不妥協，所以在秦剛、王毅、楊潔篪之後，習近平再以中國領導人的身分對美國發出的最強音。接下來，就是拜登的思考和選擇了：如果力夠，那就賭一把跟中國在台海一搏？還是，如果沒有把握，那就另打算盤，尋求一個「次佳解」？總之，形勢發展到現在，台海及台灣問題的未來，就全在「力」與「利」的權衡而已了。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）