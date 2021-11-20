東西方交流深廣綿長。近現代西方文明深刻影響了東方文明，而除「四大發明」之外，中國在器物和文化層面，或者直接參與西方文明演進，或者間接影響西方歷史進程，其中波折不少，但知者不多。長春師範大學翻譯研究所所長、外國語學院教授綦天柱，多年來將東方文明置於全球文明坐標系內進行深入研究。近日，他接受中新社「東西問」獨家專訪，解析東西文明交流如何跨越文化鴻溝。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：長期以來，人們對東方歷史的認識由於受到西方中心論的影響，在對歷史進程動力的認識方面存在一定的偏差。那麼東西文明交流過程中，東方文明影響幾何？

綦天柱：相信大家都熟知明代的「西學東漸」，但嚴格意義上，明代西方輸入中國的成功案例只有白銀，當時全球近半產量流入中國。海量白銀換走海量中國產品，讓中國成為嬰兒期經濟全球化一極，為張居正改革和白銀貨幣化奠定基礎，對後世影響深遠。與之相比，同期輸入中國的西方近代科學與宗教則象徵意義遠大於實際意義。

而在中西交流史上，「東學西漸」才是長期居於主導地位的，直到晚清這一趨勢才被逆轉。當時的中國，有千年積累的發明創造，無可替代的絲織茶瓷，海量人口的產能和市場，砥礪成熟的考試選拔制度，人倫導向的宗教寬容，這些都是當時的西方欠缺甚至亟需之物。以利瑪竇為代表的來華傳教士，將這些先進文明傳回西方，深刻影響了歐洲，尤其是上流社會和知識階層。

當時「東學西漸」可謂全方位：文學藝術，歌劇《圖蘭朵》中國公主形象已成世界經典，劇作《中國孤兒》是永載史冊的啟蒙運動重要著作；發明創造，升降舵、水密艙助力西方開啟大航海時代；《農政全書》促進了歐洲農業發展；流行時尚，中國的絲綢、陶瓷、漆器、壁紙等長期佔據西方上流社會的舞台；建築技藝，斯德哥爾摩的「中國宮」，波茲坦的「中國茶樓」，慕尼黑的「中國塔」，甚至凡爾賽宮，都有中國園林的影響；制度建設，中國通過考試選拔人才的科舉制，啟發了西方延續至今的文官制度。

實事求是地說，我們的文明輸出和影響，大多是被動的，甚至有消極的成分。而中國明清之際西方科學與社會變革雖在幼年期，卻已經表現出強大的生命力，並逐漸掌握了東西方文明溝通與交流的主導權。

中新社記者：在東西文明交流過程中，兩種文明在互相接納、融合方面又有哪些鮮為人知的波折？在這方面，東西方表現有何異同？

綦天柱：我講兩個事例。一個關於茶葉，一個關於防疫。

1607年，荷蘭人開啟了歐洲進口中國茶葉的先河。不過，英國政府對茶葉課以重稅，導致只有上流社會才能喝得起茶。他們的地位和影響左右了社會風尚，茶葉需求劇增，英屬東印度公司開始大量進口中國茶葉。

很多人不知道，茶葉和工業革命頗有淵源。古代歐洲人沒有喝開水的習慣，且環境衛生堪憂。隨著經濟發展人口大量集聚到城市，快要到達工業革命臨界點的時候，往往就會因為排泄物污染水源而導致疫病，人口死亡和流散隨之而來，待污染緩解，一切重啟。

為利於長期保存，中國銷往歐洲的多為經過充分發酵的紅茶，而紅茶必須用開水沖泡，無形中消滅了一些重大致病源，對英國工業革命人口積累突破臨界點起到了促進作用。茶葉在英國普及的過程，基本上和第一次工業革命重合，這並非偶然。

另一個故事是關於神秘的「人痘」種植。天花病毒自然死亡率曾高達30%以上，接種人痘是有效的免疫手段。當時中國從痘衣、旱苗、水苗到熟苗，種痘技術一直領先全球，但敞開胸襟，並未搞技術封鎖。

著名的英國駐奧斯曼大使夫人瑪麗·蒙塔古，胞弟死於天花，接著自己染疾，掉了睫毛，留了痘疤。她的家庭醫生對此束手無策。在伊斯坦堡，她接觸到來自中國的人痘接種技術，大為折服，旋即決定為自己的孩子接種人痘。如同一切文明文化交流一樣，阻力如影隨形——夫人的決定遭到很多人的反對，甚至包括她信任的家庭牧師。

1718年，蒙塔古終於說服到訪的英國醫生梅特蘭，為自己6歲的兒子接種人痘並獲得成功。1719年回到英國之後，她大力推動人痘種植，但勞而無功。直到1721年英國天花大流行，蒙塔古夫人又為自己的女兒做了人痘接種並取得成功。次年，英國有皇室成員開始接種人痘，在英國推動人痘種植才出現轉機。

1796年，英國人琴納發明牛痘接種，極大程度上克服了人痘技術的短板。值得一提的是，他兒時接種過人痘。牛痘技術發明之後短短9年就被引入中國。起初因與傳統中醫理論格格不入而受到抵制，但中國人將實用主義與變通精神展現得淋漓盡致。時人一方面通過《引痘略》等著作爭取士人階層的支持，一方面創造性地借用胎毒的概念闡釋牛痘相關概念，並將「種痘部位」定義為穴位，規定種痘需要「男左女右」，民眾接受度大為提高。隨後，全國各地大量設立「種痘局」推廣牛痘。

從17世紀到19世紀，茶葉用了200年惠及英倫歐陸；從東方到西方，種痘技術從中國出發，又從英國反哺，其間波折與碰撞，雖非應然，幾為必然。同處命運共同體內，惡意、詆毀、排斥既能害人，更能害己；認同、欣賞、善用，確保的是我們的共同利益，共同價值。

中新社記者：當前，世界地緣政治衝突加劇，許多人再次陷入文明衝突不可避免的宿命論悲觀情緒中。如您所述，東西方文明在交流中，確實存在一些困難，那麼該如何跨過這種鴻溝呢？

綦天柱：我覺得要用顯微鏡觀察波折與問題，以應當前；更要用望遠鏡看清主流與趨勢，以謀長遠。

談到交流，中華文明有兩個極為突出的特質：首先是器物導向。中國對文化或者制度層面輸出不感興趣，比如鄭和下西洋，帶出去琳琅滿目的物品，帶回來各類貢品，如長頸鹿之類。即便這方面有所輸出均屬被動，比如日本模仿大唐。這和歷史上眾多「一手持經，一手持劍」的強勢文明迥然不同。

其次是「神」的模糊甚至缺位。中華傳統文化尤其儒家文化，融合「血緣宗法」和「巫史傳統」，用「祖先崇拜」淡化甚至架空「神崇拜」，導致「神」相對模糊甚至缺位。正因為缺乏內置的宗教屬性，中國人能夠寬容對待各種宗教。從國家層面看，無論對內對外，中國幾乎沒打過值得一提的宗教戰爭。

比較而言，這兩個內置文化基因，第一個讓我們不具有侵略性；第二個讓我們具有兼容性。此二者不啻是我們千年累積的文化特質和優勢，是摩擦的最佳潤滑劑。

從古到今，中國產品對世界舉足輕重。貿易摩擦似乎不可避免，但並非無解。前邊提過的茶葉，先是中國主導，後來茶種外流，印度和肯尼亞隨之崛起，而今中國仍是茶葉第一大生產國，但世界茶葉的生產和銷售可謂百花齊放。眾多類似範例表明，任何國家、任何產業，都不能妄自尊大，也無須妄自菲薄。

歷史反覆證明：人類文明與文化的交流，絕非坦途，但必為大道；互惠與互利，雖有波折，終是主流。

受訪者簡介：

綦天柱，長春師範大學翻譯研究所所長，外國語學院教授，中國翻譯協會專家會員，長期深耕西學東漸和中學西傳領域，專注中華優秀傳統文化的國際傳承與發展，在國內多所高等院校、科研院所開設「東學西漸」與「西學東漸」系列課程。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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