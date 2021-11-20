清朝「文字獄」的殘酷狠絕，稍通歷史的人都凜懼於心，中國古代類似這種在文句中斷章取義、羅織罪名，動輒興起大獄的事件，屢見不爽。其中清代雍正年間翰林院庶吉士徐駿因「莫道螢光小，猶懷照夜心。清風不識字，何故亂翻書。」一詩，被判定為「譏訕悖亂之言」，因此獲罪抄斬，就是非常令人震驚的一頁文字獄。

其實這首詩不過就是即興之感，隱含有雄心壯志的自喻之情，但「清」字卻被斷章取義，誣栽為「清朝」，就成了詆毀清人的罪狀。這是古代帝王箝壓輿論、殺雞儆猴的慣用手段。但是卻萬萬沒有料到，就在今日，就在號稱民主自由的台灣，也同樣發生類似的事例。

擁核人士黃士修，在有關核四公投的辯論場合中，不過就說了「身家安頓好了嗎」，就被綠營群起而攻，按鈴控告其「恐嚇」之罪的有之，批其「流氓」、「囂張跋扈」的有之，甚至連蔡英文與蘇貞昌，都不惜屈總統、行政院長之尊，跳出來指謫其「恐嚇威脅」。細察黃士修語意，其實針對許永輝的言論而發，提醒其應小心言論，否則將以其言論作呈堂證供，告發其瀆職，勸其要有心理準備，先行「安頓好身家」。這是在辯論場合的攻防，何涉於「恐嚇」？更何「流氓」之有？可綠營卻斬斷語言脈絡，單單挑其「身家安頓好了嗎」大肆渲染，這豈不正是清代文字獄的翻版？

如果說這些出語批判的綠營人馬，皆是對中文半竅不通的或還情有可原；但這群人學歷都相當高，蔡英文更號稱擁有1.5個博士，當然不可能不知道黃士修原來指涉的意涵，但是卻明知而故犯，不僅用心卑鄙，而且顯然就是想藉此殺雞儆猴，箝壓輿論。

古代的文字獄，是以傷毀人命為手段，故獲罪者雖慘遭殺戮，人格卻未曾遭到扭曲；民主時代，民進黨當然不敢採取這種手段，但更厲害的是，直接毀滅其人格、蹧蹋其聲名，進而將其所執持的理念徹底顛覆。這當然是為了在未來「核四公投」一案上取得勝利起見，而不惜盡情誣蔑的惡劣行徑。

要消滅一種立場、一項主張，最犀利的手段，就是先毀滅一個人的人格，這是民進黨每逢選舉都會搬弄的手法，通常是在情勢危殆之際，最慣於施用，以此可見，在此項公投議題上，民進黨已是圖窮匕現，難以獲得民眾認可了。

其實，黃士修雖然依其理念竭力擁核，卻不是政治上舉足輕重的人物，民進黨以斷章取義的方式，必欲羅織其罪名，未免是割雞而用牛刀了。但這柄牛刀，挾持著民進黨龐大的政治資源及媒體掌控力道，卻是揮舞得虎虎生風，令人寒顫。手無寸鐵的黃士修，不過一隻小雞、弱雞，卻是非殺不可，否則的話，一大群不聽話的猴子，萬一變身為齊天大聖般的潑猴，民進黨的政權豈非就岌岌可危了？

眼看著這柄牛刀，已是盤旋在眾多不聽話的猴子頭頂上了，隨時可能擇人而剁，民進黨是愈來愈走向帝王專制的道路上了，民眾還能不清醒嗎？

（作者為退休大學教授）