不論是從中共十九大報告的主題《決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》，中共十九屆六中全會通過《關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，以及在美國總統拜登與中共國家主席習近平會談中習的發言，都可看出其展現的強國自信，充分反映從毛澤東的「站起來」、鄧小平的「富起來」，到習近平的「強起來」之氣勢。

首先，是對於中國特色社會主義的自信。不論是在「十九大報告」或「第三份歷史決議」，習近平都要求黨內同志要堅定「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，亦即堅定中國特色社會主義是「實現社會主義現代化、創造人民美好生活的必由之路，是指導黨和人民實現中華民族偉大復興的正確理論，是當代中國發展進步的根本制度保障，是激勵全黨全國各族人民奮勇前進的強大精神力量。」換言之，這是對「把馬克思主義中國化」展現自信。

其次，是對將「中國模式」推廣至開發中國家的自信。習近平在「第三份歷史決議」中強調：「中國式現代化道路，給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇。為推動構建人類命運共同體，貢獻了中國智慧、中國方案、中國力量」。這與過去中共第三代領導人江澤民、第四代領導人胡錦濤時代，官員與學者表示中國特有的發展模式未必適用其他國家的說法，不可同日而語，更與鄧小平的「韜光養晦」背道而馳！

第三，是以對等地位與美周旋的自信。習近平在「第三份歷史決議」指出「維護和踐行真正的多邊主義，堅決反對單邊主義、保護主義、霸權主義、強權政治，積極推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。」明顯是針對美國而來。證諸中共政治局委員楊潔篪在美中對話中表示：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發，同中國談話」，更可看出其以對等地位與美國周旋的自信。

「拜習會」時，習近平更直指：「台灣當局一再企圖『倚美謀獨』，美方一些人有意搞『以台制華』。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚」、「希望美方把不打『新冷戰』表態落到實處」，若非自信，豈會有違反外交禮儀的強烈表態。2012年習近平訪美時表示「寬廣的太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」，如今強調「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」，說明中共已從亞洲強權晉升為與美對等的全球強權。

最後，則是對兩岸終極統一的自信。習近平在「第三份歷史決議」中強調「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊」。充分反映其對兩岸終極統一掌握主導與時勢的信心。儘管習近平在拜習會表示「有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，但若「『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線」，也預備好要「採取斷然措施」。這說明對兩岸統一的軟硬兩手做好充分準備。

面對愈來愈有自信的中共，台灣的下一步怎麼走？值得朝野深思。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）