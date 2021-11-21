在民國51、52年（1962、1963）間，美國經由與國府合作的空中偵察判知，大陸正積極準備核子試爆。民國53年10月16日，大陸試爆了首顆原子彈。

對蔣介石而言，發展中國強大國防武力，是中國人自鴉片戰爭以來的全民共識，核武研製成功當然是中國人的一項重大成就。當年因共黨武裝崛起致未做成，現在我也要做成功給大家看看，我領導的中華民國並不輸給任何人。應該是在這種美國默認而蔣氏堅持的情況之下，國府乃在台灣步上核武發展之途。

民51、52年，也是台灣經濟快要起飛，美國對台灣的軍經援助將要取消的時候。蔣介石在國庫日益充盈，又知道可得到一些美國鷹派友人的默助，乃決心重提抗戰勝利時曾要發展核武的舊事。

蔣介石總統的國光計畫，實際上是他口中光復大陸設計中的起步工作。你若說這位二戰英雄沒有野心，沒有責任感，光會說反攻大陸的大話騙人，一如李敖先生等所一再形容，就未免眼界太狹窄，太小看蔣介石這人了。

故中科院的成立，就是要先做出原子彈。有火箭所，是要把原子彈送上天去。設電子所，要把火箭準確送至目標區。至於中科院內出現的化學所，製造中心，生物所及航空所，都是以後逐步增加的事。故蔣介石在民國52年起，就是接續民國34年已籌畫起步的國防科技工作。他命當時陸軍供應司今唐君鉑，前往奧國出席國際原子能大會，在那裡邀請到以色列原子能委員會主任委員柏格曼教授（Ernst David Bergmann 1903-1975）來台。

蔣介石在日月涵碧樓，闢室和柏教授密談3天，唐君鉑就是他們的翻譯。後除邀請柏氏作為中科院的建院顧問外，並接受柏教授的建議，加強軍方的電子科技研究以及民間電子科技產品的建設。台灣的電子科技能走上正確方向，就是從這裡開始。

以色列原子能委員會主任委員柏格曼教授（中時檔案照）

蔣介石於民國64年4月5日崩逝，奇怪的是蔣氏這位異國友人，也在民國64年4月6日辭世。其時蔣經國剛守喪中，他命中科院立即派員，致贈奠儀美金10萬元，前往以色列弔喪。後唐君鉑院長製備了一張約24吋柏格曼肖像，囑我高卦在中科院圖書館2樓的閱覽室中。我請館長陳炳昭先生協助卦好，敬軍禮後回報唐院長。不知這張柏格曼教授的肖像照片，是否仍然安在？

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】