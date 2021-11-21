我有兩個親密的朋友，她們出生在不同的城市，有著不同的人生軌跡。在應對「內卷」和「躺平」的選擇題上，她們給出了不同的答案，我想講一講她們的故事。

*小悠

小悠出生在省會城市，從小父母都是體制內的中層管理者，雖然不能給她富裕的物質體驗，但是父母恩愛、家庭關係融洽，也算得上衣食無憂。

小悠從小就是個慢性子，溫柔的雙魚座，就像她的名字，悠然自得是發自骨子裡的。記憶裡跟她相處的時光，我都被調慢了節奏。我總是看到她在課堂上偷看幾米最新的漫畫書，總是站在教室門口等她慢悠悠地收拾書包，總是在她家樓下催促她下來玩。她的成績也是不讓人著急的。不會特別好，但也不會太差。體育考試時她會以完全平均的速度跑完八百米，沒有起跑加速也沒有衝刺；中考時她會以剛好通過分數線的成績考入重點高中，不多一分但也不少一分。

中學時代，她體會到了初戀。男生是個急性子，對情感和身體充滿了渴望。她沒有對我過多的描述這段感情，我甚至感受不到她在其中是快樂還是不快樂。可能初戀對於她，也是一份得失隨緣的人生機遇。最終，這段感情以畢業分手告終。我依舊沒有看到她因此而難過甚至失望，好像這份感情的保質期她早已料到。

高考時，她又是毫無意外的考了剛過本科線的分數，在外人看來這是一個高不成低不就的分數，與家人之前期許她的一線城市高校失之交臂。我本想打電話安慰她，但是她說沒關係，她決定報考本地的建築專業了，她爸爸打算暑假帶她去之前預期的大城市看著名建築。青春懵懂的我並不理解她的處事態度，詫異於她又一次躲過了父母的責罵，還奇跡般獲得了高考旅遊獎勵。

建築專業本科五年，她遇到了自己人生真正意義上的一次戀愛，這段校園戀沒遇到任何障礙。雙方都是本地人，門當戶對，兩個人兩情相悅，男方比她高一級，處處體恤她。我去校園找她時，她的男友會細心地替我也打好飯。她稱呼對方為「哥哥」，因為當時大家都迷戀韓劇，更因為他真的像哥哥一樣在照顧她這個妹妹。

本科畢業，大家都在為找工作而奔波苦惱。她突然想去從小喜歡的漫畫國度——日本看看，也如願申請到了滿意的學校。臨行前才開始拿起《基礎日本語》教材學習語言，和她見面時，她沒有去陌生國家的焦慮，反而拿著日漫腔的日語跟我玩笑撒嬌。

研究生兩年，她在日本過得平靜且豐富。我從沒聽到她抱怨課程難懂設計難做，給我打越洋電話時，都在津津有味的講述在便當店打工如何擺盤，如何裝盒。她好像對這種枯燥的藍領工作也是充滿獵奇的樂趣。她與男友分開的兩年，沒有經歷普遍的異地戀出軌，反而自然而然地進入了談婚論嫁的環節。

研究生畢業，男友家裡幫忙找了國企工作，給崗位、給北京戶口，兩個人在北京安了家，結了婚。婚後兩年有了一個可愛的女兒。

雖然是生了女孩，但是爺爺奶奶特別疼愛，盡全力給孫女最好的物質生活。隨著國企大廠壓力升溫，兩個人都以不適應工作壓力為由陸續辭職，男方成了自由職業者，她變成了全職主婦，過起了每日買菜做飯帶娃的生活。我問她一天都做些什麼，她笑笑說，很忙呀，早上送下孩子，買點菜，回家刷個劇，中午簡單吃點，再睡個覺，準備下晚飯，就該接孩子了。對於天天996甚至997的一線城市中青年來說，這種生活實在稱不上忙碌，但是剛剛好是她的節奏。

她的女兒，受她的影響也沒有隨波逐流的去報各種輔導班，從小學的都是自己喜歡的事情，畫畫、搏擊，剩下的時間，用來去看大自然，看畫展，去瘋跑，去開心。

*小藻

小藻出生在一個小縣城，緊鄰省會城市，發展卻慢一步。父母都是生意人，家裡小康，卻常常為了利益的事情吵架。

小藻從小是個急性子，天蠍座，事事要求滿分，也像她的名字，好像永遠有一顆躁動的心。

小藻從上學時開始，就被媽媽要求滿分，也確實是個模範學生。雙百、學生幹部是她的標籤。但是做得再好，也得不到父母滿意的眼神，總是覺得她還應該再努力。父母告訴她，吃得苦中苦，方為人上人。

小藻小時候並不懂得什麼叫人上人，但是懵懂的覺得人是分等級的。比如住市區的人比住郊區的「高級」，自己家住樓房比住平房的農村親戚高級。她從小想去大城市，她不懂什麼才真的叫大城市，她覺得緊鄰的省城就是大城市。

小藻面容姣好一直不乏追求者，但是她知道中學時光不能用來談戀愛，要努力考去理想的城市。但高考她並沒有考取報考的省內重點大學，沒有如願去省城讀書，被調去了另一個偏遠省份。（月亮粟）

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