千呼萬喚始出來。11月5日，美國眾議院通過，號稱二戰後、規模最宏偉、高達1.2兆美元的基礎建設法案。而所謂的「建設更好未來法案」（Build Back Better Act）的基礎建設投資與就業法案，將用於高速公路與橋樑修繕（1,100億）、鐵路（660億）、能源電網和網路寬頻（各550億）、飲用水管更新設施（550億）、大眾運輸系統（390億）、空港/海港（合計420億）、電動車充電站與電動巴士（各75億），以及其他要逐年分次編列6,500億的交通建設預算。

從「美國政治的歷史沿革」觀之，希望延襲90多年前民主黨名留青史，小羅斯福總統「新政」（New Deal），拜登總統的政治企圖是，「複製貼上，有政府，會做事」，用所謂的「大政府」作為，重振美國經濟。由於美國聯邦主義的憲政理念，在過去將近一個世紀，聯邦政府已經將落實「硬體基建」的權力與預算，下放給各州政府。然而，在疫情、紓困、起伏不定的就業狀況的夾擊之下，今年以來，全美各地工會的罷工頻仍，誠屬特殊的景象。今日，這個規模龐大的「硬基建」長期計畫，固然可以提振大家的信心，但卻難以立竿見影，在2022年11月期中選舉前，恐怕不易讓人民看到有感的綜合效益。

始作俑者，做為導火線的疫情，固然是拜登總統2020年勝選的原因之一，卻也成為入秋以來，防疫不力，難以承受之重。然而，更重要的還是，民主黨自從2016年希拉蕊和桑德斯黨內初選之後，2018年與2020年眾議院的兩次全面改選，「資本主義是疾病，社會主義是解方」的理念，已然成為民主黨的世代交替和選舉路線分歧的根源。

11月2日，新當選的波士頓市長吳弭，正式標誌政經形勢的風向轉變下，民主黨的路線之爭。首先，「政治正確，階級正確，綠字當頭」，成為政治人物的新標章。波士頓市長吳弭，兼具少數族裔、高學歷、都會區、年輕（不到40歲）、女性、以及社會主義傾向的競選政見。相較於拜登總統和高齡超過80歲、史上第一位女性的眾議院議長裴洛西，平均80歲，白人、高齡、職業政治菁英的民主黨「建制派」，將會快速的淡出歷史舞台。

而由於支持者的人口結構，尤其是來自傳統票倉的年輕/高學歷/少數族裔，注重社會福利、甚至提出徵稅主張，社會人士的從政，將加速黨內領導階層的新陳代謝。這股政治浪潮，將會直接衝擊到美國，從東岸到西岸的大都會城市選舉、部分州長和州議會的選舉、特別是每兩年就全面改選的眾議員選舉，以及將近三分之一的參議員。民主共和兩黨的總統，這兩年不分黨派，防疫不力。

受傷最重的民主黨都會地區選民，如果沒有投向共和黨的懷抱，勢必將更重視醫療體系改革、發放社會福利、以及開拓富人稅源，以支應自己所需要的種種一切。而其中，將選票投給「階級正確」的民主黨政治人物，當是最快速的途徑。

其次，師承哈佛大學教授華倫參議員的波士頓市長吳弭，接棒舉起「綠色新政」大纛，在紐澤西州長慘勝、維吉尼亞州長敗選的當下，無疑具有重大的政治意義。吳弭的市長選舉政見包括：全市的校車改為電動車、第一任內做到碳足跡零淨值、2030年全市100％再生能源、2040年全市碳中和；以及減少警員執勤的權力，乃至於提供免費的公共交通。

「由小見大」，這些政見不但遙遙呼應11月中旬結束的COP26，全球氣候變遷大會簽訂的「格拉斯哥協定」，也是過去兩次總統大選，民主黨參選人希拉蕊和拜登「建制派」（the establishment），以及桑德斯和華倫「進步左派」（the progressive left），兩種路線之爭的根本原因。

過去將近半年，美國參眾兩院爭議不休的兩大預算法案：1.2兆美元的「基建」預算案，以及3.5兆美元「社會安全」預算案。對於兩大預算案，基於2022年11月期中選舉的政治算計，從預算總額高低、科目增減、額度分配、乃至於優先順序，一次又一次的挑動兩黨參眾議員的政治神經。

而因為選區/選民考量、2022年有沒有改選的壓力、或甚至是有沒有違背從政理念與政黨利益，結果就是，一方面，有部分共和黨眾議員支持民主黨的「基建案」，而另一方面，民主黨則有不分族群、近百位眾議員，強力要求先通過重建社會安全網的3.5兆預算，否則一旦基建案過關，將會成為通膨來襲的「棄單」。

就美國現在的經濟社會形勢而言，5,500億美元打前鋒、總共1.2兆美元的基礎建設法案，從通過到落實，終究必須爭取各州州長的配合與執行。換言之，法案通過與預算執行，本質上就是政黨政治的競爭。拜登總統的基建投資與就業法案，遠水未必救得了近火。民主黨在參眾兩院「全面執政」的微弱優勢，2020年因為總統險勝所掩蓋的路線爭議，都藉著2021年歹戲拖棚的黨內鬥爭，而浮出檯面。因為基礎建設法案引發的黨爭，未來的結果如何，仍有待時間的檢驗。