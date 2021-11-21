美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）智庫發表年度報告，指出中共已具備或即將取得初步犯台能力。對中國威脅的評估，較美軍前印太司令部司令戴維森的「6年說」提早幾年。

報告建議美國應強化威懾可信度，加強台灣向美國軍購能力，並加速銷售與交貨程序。這似乎是為《台灣威懾法案》（Taiwan Deterrence Act）鋪路。該法案是要在未來十年每年提供台灣20億美元的軍事外交融資，以加強台灣防務。提案人為「友台」議員，不久前曾搭軍機訪問台灣。

對這樣的「友台」方式，台灣還真有點難以消受。國防部近年來持續擴大對美軍購，同時向立法院提出五年2400億的特別預算採購各式國造武器，國防支出較以往已經大幅增加。美國提供軍事融資，潛台詞難免有「沒錢了？沒關係，我借你」的聯想。

借錢是要還的。《台灣威懾法案》讓台灣每年再購買560億台幣的美國武器，等於增加國防支出高達15%。而明年公務員加薪4%，經費也不過314億元。新武器也不是買來就會使用的，需要調整兵力結構、修改準則、教育訓練…，經過一段時間的戰備整備，才能夠形成戰力。台灣新購武器清單已經爆表，還要再買，國軍是否有足夠胃納吸收，抑或是放在倉庫裡等待消化？

美國軍火商、國會議員、智庫、國防部官員結合的軍工複合體，在全球翻雲覆雨，聲名赫赫，一向以手段高明著稱。這次終於見識了。

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