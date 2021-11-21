陳時中最近公私兩面受到夾擊，弄得他焦頭爛額，公的方面高端不能進入美國，搞出個｢四劑疫苗｣；私的方面接受官商款宴，又是嗨歌、又是暢飲，令他人氣大傷，他自己大概也感到時不我予了，因此最近脾氣很大，索性不演了，直接回嗆記者：「不然要怎樣」？

誰敢對他怎麼樣？只有一個人敢，就是他的太上皇小英總統。台北市長還有他的份嗎？桃園市民還會仰仗他嗎？大家怕都怕死了。但根據民進黨的傳統，被拉下馬的人下一步絕對又會逆風鵲起，她不會讓陳時中下去當歌星，放心！為了不傷他的顏面，最有可能安排的去處就是台南市長，至少是六都之一。最近黃偉哲身陷線民風暴，地方派系又擺不平，放陳時中下去絕對是一石好幾鳥，順便對付國民黨的鄭麗文。

看啦！看｢大英女皇｣如何出手，如果她還認為陳時中是塊寶，陳就接下台南市吧！畢竟綠營丟個西瓜過去都會當選；別的地方不會有他容身之地；要不，真的，創立個｢娛樂部｣當首任部長也不錯！羅一鈞、王必勝都是老班底，而且以此高知名度，必定創業成功。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※