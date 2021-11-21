疫情指揮中心於11月12日宣布，因為國際不承認高端疫苗，原接種高端疫苗且準備出國者需於1年內重打、加打或混打共4劑疫苗，且需自行承擔可能對健康產致風險的措施。立委高嘉瑜認為，政府應該道歉。結果，衛福部長陳時中於20日竟回應：「這沒有什麼要道歉的」！此外，陳時中也還連帶爆口衍生：「他在幹譙什麼？」以及「不然要怎樣呢？」等情緒波動用語。

顯然，陳時中已聲嘶力竭，才會連續出現如上脫軌陳詞！因為，對比今年1月4日《紐約時報》報導陳時中的：「他被認為，是台灣首府台北市長的潛在人選。他在政府疫情新聞發布會上『冷靜、鎮定』的樣子，為他贏得了奇特的人氣。」

前後僅10個月，《紐約時報》記者筆下原本「冷靜、鎮定」的時尚「紳士」陳時中，就這麼一轉成為「冷面、不定」的「這沒有什麼要道歉的」、「他在幹譙什麼？」以及「不然要怎樣呢？」的「江湖」陳時中！ 猶記得5月28日，當台灣因新冠肺炎累計死亡99人時，陳時中才嚴正說過：「疫情指揮中心的所有政策，都由我負責」，現在呢！？

在2002~03年台語電視劇《台灣霹靂火》裡，有一首片尾曲，也是以「藏鏡人」為名，歌詞裡除有「順我生，逆我亡」之外，還增寫了「為著達成咱的願望，不怕得罪五路的英雄。我是轟動武林，驚動萬教的藏鏡人，偏偏遇到像妳這款的女性，比我卡殘忍」！

當陳時中爆出一句「不然要怎樣呢？」之時，不妨想想涂醒哲、林芳郁，以及邱文達，曾經分別因為SARS、三鹿奶粉，以及餿水油而「怎麼樣」！因為，蔡英文早曾於2014年9月13日，即以民進黨主席的身分主張：「政務官本就該負起行政及政治責任，下台是必然」！

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