元宇宙橫空出世，使得醞釀許久的數位貨幣與電子支付DCEP（Digital currency & Electronic payment）再次成為熱議的話題。雖然區塊鏈技術在數位匯流（Digital convergence）分布經濟及分合趨勢中扮演關鍵的角色，但在全球高漲的民族主義（hyper nationalism）的氛圍下，以區塊鏈為基礎的元宇宙及數位貨幣系统有無可能「催生」下一波的「國際貨幣戰爭」？

雖然區塊鏈技術為DCEP的重要選項之一，但並非是唯一，例如大陸正在規畫數位貨幣屬非區塊鏈系統。在全網待價而沽（priceability）的元宇宙體系中，作為未來主要交易工具的數位貨幣及其機制顯得格外關鍵。在信任導向的金融體系中，是區域大國、國際經貿合作聯盟，還是個別大型財團有足夠能力提供此信用擔保？

單一大國主導的國際金融體系，如同戰後的美元霸權，是透過《布雷頓森林協定》（Bretton Woods Agreements）與《廣場協議》（Plaza Accord）等國際協議所形成的單一霸權，而此單一霸權是否有繼任的挑戰者？或者是由少數「強勢」數位貨幣所形成的組合結構，如特別提款權（Special Drawing Right、SDR）。在分布經濟及資本主義貿易掛帥的主導下，各國會分別發展各自獨立的數位金融系統，形成類似组合型SDR系统結構，透過股市、期貨或選擇權、匯率交換等工具，形成「區域」主宰所形成的全球分布式、區塊鏈導向數位金融體系？還是由大型財團各自發展micro DC及 networks式金融體系，再成立digital BIT的國際仲裁金融機構，以解決、仲裁數位金融所引發的貿易紛爭？後者也就是形成全球螞蟻雄兵的方式 （swarmness）各自形成數位網路的金融體系，如臉書Libra等體系。

區塊鏈分布經濟、元宇宙、數位貨幣（digital currency）、數位交易是影響全球經濟結構及短中長期的大因素（Mega trend），未來到底是資本主義經貿掛帥？政治體系掛帥？或是全球競爭掛帥？還是政治經濟意識形態掛帥（capitalistic vs socialistic 或 social capitalistic ）？台灣準備好了嗎？

（作者為國立陽明交通大學科技管理研究所兼任教授）

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