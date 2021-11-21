日本防衛省統合幕僚監部發布，13日中共北部戰區海軍作戰艦2艘，16日東部戰區海軍作戰艦1艘，18日偕同俄羅斯作戰艦1艘南下，先後往日本海活動，19日中俄組織「聯合戰略空中巡航」兵力戰略轟炸機4架，先後在東海、日本海、宮古海峽、西太平洋一帶空域活動，中、俄、日、美在亞太區域「再度」爆發軍事角力，引發國內外高度關注。

11月17日中共民間智庫「南海戰略態勢感知」官網直接挑明，日本「過去1個月，六艘軍艦在南海開展10場演習」；大陸解放軍表示，南部戰區海軍2艘作戰艦在南海進行反潛任務。據此，本文提出以下觀點：

中共「南海戰略態勢感知」嚴密地記載，日本從10月14日至11月16日總計有6艘艦船在南海與美國、越南、菲律賓等三國進行一連串的海上聯合演習，包括：日海保廳「津輕」號巡邏船與菲海警；日本海上自衛隊所屬「不知火」號驅逐艦先後與美海軍「希金斯」號驅逐艦、「大號角」號油船、越南海軍巡邏艇HQ-266；日海自「夕立」號驅逐艦與美海軍「傑克森」號瀕海戰鬥艦、日海自「秋月」號驅逐艦與美海軍「米利厄斯」號驅逐艦；「加賀」號直升機驅逐艦、「村雨」號驅逐艦先後，與美海軍「卡爾．文森」號航母打擊群與越南「丁先皇」號護衛艦、與美海軍「米利厄斯」號驅逐艦、菲海軍「荷塞．里薩爾」號護衛艦、日本海自1艘潛艇及1架P-1反潛機（87C846），與美海軍「米利厄斯」號驅逐艦、1架P-8A反潛巡邏機在南海開展首次反潛作戰演習，以及日前，中共南部戰區海軍組織駐廣州護衛艦第17支隊所屬056A型護衛艦2艘（南充號/647、文山號/623），在南海進行反潛任務。相信日本海上軍力高密度地介入南海事務，已經引發中共高度重視與嚴密地監視，所以有後續反應。

日本防衛省統合幕僚監部從11月13日至19日先後，公布中共北部戰區海軍13日組織所屬駐遼寧大連第10驅逐艦支隊052D型驅逐艦唐山號/122與054A型護衛艦邯鄲號/579，經對馬海峽西南海域，往日本海活動，18日折返，同時「潘捷列耶夫海軍上將」號大型反潛艦（編號548）與2艘北部戰區海軍作戰艦一起南下，情況特殊。16日中共東部戰區海軍駐浙江舟山第6驅逐艦支隊所屬054A型護衛艦益陽號/548，經對馬海峽往日本海。依據以往慣例，中共海軍艦船至日本海活動期間，常有伴隨空中兵力進行海空聯訓活動。

再者，南韓與日本於19日分別公布俄羅斯空中預警機、轟炸機、戰術戰機等7架和中共轟炸機2架，共計9架軍機曾進入南韓防空識別區；日本反應2架中共轟6K機由東海經對馬海峽先飛入日本海，與2架俄羅斯圖-95MC戰略轟炸機會合後，穿越對馬海峽進入東海，並向西南方飛行，自沖繩和宮古島之間的宮古海峽短暫進入菲律賓海，於折返後在東海分道揚鑣，各自返回基地（如上圖）。

期間南韓與日本航空部隊曾派戰機緊急起飛因應。中共國防部和俄羅斯國防部聯合宣布，中國與俄羅斯兩國空軍在亞太地區組織實施「聯合空中戰略巡航」。中方派出2架轟-6K飛機，與俄方2架圖-95MC飛機聯合編隊，在日本海、東海有關空域組織聯合巡航。飛行期間，兩國空軍飛機嚴格遵守國際法有關規定，未進入其他國家領空。

雖然，中俄聯合聲明指稱，此次兩國空中兵力進行「聯合空中戰略巡航」為針對第三方國家。但依據最近美日大批艦船在南海活動態勢、近期中俄海軍聯合編隊在日本周邊海域執行海上聯合巡航（可參考20211024尚青論壇》中俄海軍編隊東海分航的戰略解讀）、中俄戰略轟炸機遠距對海打擊能力、航經宮古海峽空域抵美日傳統演習海域─菲律賓海、中俄空中聯合巡航航線，可截擊美日等海軍艦船，往來西太平洋與南海戰略海上通道─巴士海峽；另北部戰區2艘作戰艦與俄羅斯1艘作戰艦由日本海經對馬海峽編隊南下，南部戰區海軍2艘作戰艦在南海進行反潛任務等，推斷此次中俄續在日本與台灣周邊海、空域看似分別進行遠海訓練、空中巡航等任務，不排除此中俄空中兵力之聯合演練中，含帶有中共海空軍遠距通訊與海空聯合訓練等作為。

中俄與美日雙方分在日本周邊及南海間的博奕，未來將隨著日本參與南海、甚至俗稱「台海有事」，其實是「釣魚台有事」的力度大小，決定中共、或中俄軍事力量聯合行動數量的多寡、頻密度增減，並成為中俄軍事力量常態性在亞太區域活動的主要因素。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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