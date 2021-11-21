據新聞報導，一名剛分發到金防部的軍事訓練役男，因操課時疑似打瞌睡遭班長發現，處罰該士兵在冷風中脫下衣褲。經舉報後，陸軍司令竟然下令將該兵的九位長官一律拔官調職，讓國人感到震驚與不可思議。

不知現在的少爺兵究竟被寵壞到什麼地步了？不能打、不能罵，做錯事連吹冷風都不行？處罰士兵的長官全部連坐，提起來像一大串粽子，是否要警告軍隊的幹部們，這些少爺兵都是草莓做的，碰都別想碰一下，來金門前線權當是參加「暑期戰鬥營」，只能施以「愛的教育」，讓他們開開心心的來玩耍，然後高高興興地回家？

曾幾何時，最接近敵人的金馬前線，竟然已經成了「暑期戰鬥營」，讓這些少爺兵在福建沿海島嶼遊玩幾個月、享受海島風光，就可以結訓返台了？難怪現在抽籤抽到「金馬奬」的士兵，已經不像20、30年前那樣，立刻哀嚎自嘆倒霉，而是高呼萬歲，反倒變成了上上籤了！

早年筆者曾在馬祖服預備軍官役。有次參加軍官訓練營時，所有受訓者必須輪流站崗。某次輪到我半夜站崗，因為營房外實在太冷了，耳朵都快凍僵了，於是便縮到營房內站崗。沒想到被半夜巡夜的長官抓到。他訓斥我，如果因為我個人怕冷，躲到室內，一旦敵人上岸摸哨，全部營房裡的人都會遭殃，這個責任你負擔得起嗎？我除了被趕到寒風中繼續站崗外，還被記了一個小過。

因為這一次的處分與教訓，讓我永久牢記在心、不敢再犯。軍隊裡的訓練，本來就該把「吃苦當進補」，只有嚴格的訓練，才能讓士兵在戰爭中懂得如何趨吉避凶。把他們當少爺兵般伺候，愛之反而足以害之。難道這不是最淺顯不過的道理嗎？

連美國媒體都擔心台灣的義務役訓練，人太少、時間太短、強度不夠；幾個月的短期訓練根本不足以培養足夠的自衛能力，遑論養成鋼鐵般的攻擊能力。如今金防部新兵操練的準則，不就如同把大學生送進「暑期戰鬥營」玩耍幾週一般，哪能訓練出能作戰的士兵？這個連坐處分事件，足以證明美國媒體對台灣戰力不足的憂慮，並非空穴來風。

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