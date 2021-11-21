在大陸受到國家高度重視的足球，大家的共識是要從長遠看，在全國廣泛性的從娃娃抓起，這還包括要培養大批本土足球球員、教練、管理層、以合理成本興建或改造全民普及性且符合國際標準的足球場地，以及有熱情、有風度的觀眾、球迷等，形成可持續的中國足球文化。

按國際足協的說法，中國最早發明足球，可上溯千年。現代的大陸國足也曾經是亞洲足球強國，可是近年來無論怎樣折騰，包括請大牌洋教練、留學外國足球營、培養本土教練等等，大陸國足總像是個缺少臨門一腳扶不起的阿斗，大陸國足最新的世界排名是第74位，有14億人口的泱泱大國，情何以堪？

從2021今年世預賽目前戰績看，大陸國足要進入12強希望渺茫。大陸主流網站出現了些例如 「國足『鐵』定出局？球迷再次高喊『換李鐵』」、「國足可能提前出局《人民日報》和米盧質疑李鐵換人」等標題報導，其實大陸國足不振，固然有其「天、地、人」因素，且有少數球員有些養尊處優，但也不必太過悲觀，例如2019足球亞洲杯的較強隊澳、韓、中，也都曾止步於8強。錢學森先生生前說過，「外國人能做到的，中國人也能做到」，在航太是如此，在足球也該如此。球迷想在短期內看到大陸國足出現奇蹟，是完全可能的。

從歐洲杯、美洲杯、亞洲杯足球電視轉播的比賽可看出，除了經典足球強國強隊之外，大陸國足的技術基本功夫與其他國家的差距無幾，但體能與體力的差距很大，到了比賽下半場，無論是進攻或防守，大陸國足多出現力不從心，疲於奔命的情況，尤其是在關鍵時刻，踢壞了或失守了能影響勝負的一腳者，屢見不鮮。

其實在14億人口中，要立即招募到體魄健壯青年球員和本土教練精英，根本不成問題，例如經魔鬼鍛煉、有超強體力耐力的中國特警們，據報導就超過10萬人，還有上百萬的英雄救災救火隊員，他們多有風雨無阻，身負百斤仍能奔走數小時履山林如平地的本領，台灣也有些優秀足球運動員要爭取加入大陸國足的，還有比較有經驗的外國入籍球員，他們都是大陸國足的寶貴人力資源庫。

如果每年從這資源庫抽調一、二百人去支援大陸國足備選訓練，首先不問球技，只管訓練他們適應能夠在足球場上全天候連續跑動至少120分鐘而面不改色的能耐，然後才進行足球技術基本功訓練（如精準的踢球、帶球、頂球、傳球、助攻、協調等），並詳細觀摩學習那些國外足球經典強隊與隊員的精彩技巧與戰術，如此埋頭苦幹數年後，世界上唯一連太空「空間站」都能獨力完成的中國（國際空間站有十多個國家參與研製），要問鼎亞洲杯、世界盃，能有多難？

類似像以上這樣實事求是的成功作法，外國也有，據知美式足球史上最成功的傳奇球隊主帥教練之一隆巴棣Vince Lombardi剛上任時，他手持一個橄欖球，面對個個身經百戰的大牌球員們問道「這是甚麼東西？」球員們當場哄然大笑，隆巴棣卻嚴肅的說，這是一個橄欖球，是用來贏球的。他立馬嚴格要求球員拋棄以前打球習慣，依照每一個球員的特長及隆巴棣的嚴厲規矩，重新鍛造球員們的球技基本功，結果該球隊變成美式足球歷來贏數最多，商業上也是最成功的球隊之一。大陸國足要在短短數年後修成正果，也是完全可能的。

當然這些都不如從娃娃抓起有長遠意義，但是憂心的著急愛國球迷，或許希望長期與短期的雙管齊下吧。

（作者為航太工程師）

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