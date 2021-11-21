最近有兩件大事，對台灣未來影響深遠。第一是美中兩大強權經不斷折衝後登場的「拜習會」，美國強調不改變中共體制與台海現狀。第二是中共黨史上第三份「歷史決議」出爐，把1949年以來兩岸領導人首次會晤（馬習會）、兩岸領導人直接對話溝通列為政績。

先說「拜習會」，會後輿論的焦點都集中在美方「不支持台獨」的論述。部分不入流綠營政客把拜登隔天口語的「不鼓勵台獨」解釋成「沒有說不支持台獨」，進而沾沾自喜，完全不懂「拜習會」真正意涵，對台灣利害關係影響深遠：

第一，白宮新聞稿重申，美國的「一個中國」政策內容是「台灣關係法、三項聯合公報及六項保證」；且「美國強烈反對片面改變現狀或在台海暗中破壞和平與穩定」。將川普時代的躁進退回底線，同時也扼殺了蔡政府近來冒進挑釁的意圖。

第二，美國首次正式宣告，美國不會尋求改變中國體制，向中方釋放善意，也告訴全世界中美不會有戰爭，去掉誤判而可能導致的戰爭引信。美國更正式承認中共是平起平坐的競爭對手，拜登說「我們為彼此所做的一切，都不是互施恩惠，而是對世界負責的領導力」。

第三，眼前的通貨膨脹危機，必須靠中共協助，「中美有必要保持宏觀經濟政策溝通，支持世界經濟復甦，防範經濟金融風險」文字，透露美國需要這場「拜習會」更甚於中共。包括美國向中國釋出戰備儲油、中國向美國大量購買玉米與大豆等，都表示著中美經濟不可能脫鉤。

在此情況下，台灣更需要保持警醒。過去幾年，川普吹起了「反中」號角，在美方默許下，民進黨政府許多檯面上和下的「去中國化、台獨化」作為，讓兩岸關係降至冰點。如今「拜習會」後，台灣應看清美國話術與實際作為的落差（美中不想戰爭，卻用台灣當棋子挑釁），更加不該讓台灣老百姓涉險。

就因如此，中共十九屆六中全會審議通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，將「馬習會」載入史冊，重申中共堅持一個中國原則和「九二共識」，就顯得格外有意義。某個角度上，習近平回溯歷史，用「馬習會」為兩岸和平保留了一扇窗：兩岸可以有和平，不用擔心戰爭。

當年參與「馬習會」的學者、目前也是蔡英文總統兩岸顧問的趙春山感嘆，當年雙方互稱「先生」，更看到馬英九總統在國際媒體前講「中華民國」，堅持對等及尊嚴，可惜現在已無法重現。他也批評，當中共將「馬習會」放入第三份歷史決議文，國民黨居然連提都不提，著實令人不解。

國民黨自己不自覺，也就算了，掌握權力的蔡英文總統，應該要看得更遠。「拜習會」後，中美關係進入「競爭式穩定結構」，台灣的下一步更重要；習近平重提兩岸領導人會晤、直接對話溝通，為兩岸和平留了一扇窗。蔡總統任期剩下不到3年，必須維持不冒進、不挑釁，進而趨吉避凶，是對台灣最有利的唯一路徑。

（作者為政治評論者）

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