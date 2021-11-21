第26屆聯合國氣候變遷大會於2021年11月12日閉幕，COP 26（Conference of the Parties 26）簽訂全球一體的碳排放市場協議，讓碳權交易市場擴大企業減碳規模。現在各國紛紛提出碳稅，面對各國訂定的碳稅，台灣在利益條件下未來將實施碳費或碳稅，的確出現了大難題。

全球碳計畫（Global Carbon Project）報告中指出2020年全球二氧化碳總排放量為319.8億噸，各國實施抗疫封鎖措施造成經濟停滯而導致碳排下降19億噸，降幅達5.4%。該機構預測今年（2021年）的碳排將升4.9%，預計全球二氧化碳總排放量將達到364億噸。依巴黎協定（Paris Agreement）全球升溫幅度控制在工業革命前攝氏1.5度，可減緩地球暖化程度，在2030年前碳排減少0.5度，以2050年淨零碳排為目標。

多數國家已訂定碳排放的相關規定，以歐盟來說為了在2050年達到淨零排放，在今年7月正式提出「碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）」，預計在2023年起先試行，2026年起正式要求五項商品之進口商，依產品的碳含量購買憑證。今年10月因應歐盟CBAM機制，在立法院的專題報告中，財政部和環保署取得共識，初步以碳費為主，暫時不課碳稅，以免發生有重複課徵情況。

環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀指出，碳稅以台灣來說，意即能源稅，碳費則是會專款專用，用以推動溫室氣體減量，低碳工作等，兩者法律依據與用途均有所不同。同月立法院也修正《溫室氣體減量及管理法》為《氣候變遷因應法》草案，訂定溫室氣體長期減量目標為2050年淨零排放，並提升氣候治理層級，氣候變遷調適專章。

另外金管會也提到國際間碳權交易需配合國家整體規劃，並兼顧低碳轉型及產業發展。然而，綠色和平組織（Greenpeace）提出，因應CBAM的衝擊，台灣若僅實施碳費，其實不具任何有效性，因為台灣不是UNFCCC（聯合國氣候變遷綱要公約）的締約國，所訂定的碳交易機制可能不被國際認可，故可能無法避免廠商出口到他國而被課稅，所以對降低碳排放可能不具任何意義。

依國際能源總署公布台灣在2019年能源使用的碳排放總量為2.56億公噸，占全球排放總量的0.76%，全球排名第22位，每人平均排放量為10.77公噸，全球排名第19位，其中能源產業、工業、運輸，三大項目佔全台逾8成的碳排量。在種種的因素下，淨零排放和訂定有效的碳價是必然的，如何維持台灣產業競爭力避免落後他國，應嚴格訂定《氣候變遷調適法》來達成淨零排放，並進一步的管制溫室氣體減量措施。

Greenpeace期待碳定價能達到有效減碳，並使用基金擴大到地方，為中央與地方開闢更多協助空間，幫助台灣達到淨零排放目標。

（作者為世新大學經濟系學生、世新產業經濟研究室成員）