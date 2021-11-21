帛琉總統惠恕仁批評華航「毒害」帛琉市場，嗆聲要換其他航空公司飛這條航線；當初外交部大陣仗歡迎惠恕仁搭包機來台訪問，誇言外交成就，如今卻稱在商言商，期盼台帛航線在健全的「商業機制」下永續經營。蔡政府放完煙火就離席，還放火把華航信譽都燒掉。

台灣與帛琉在1999年建交，至今邁入第22年，今年1月，外交部長吳釗燮擔任總統特使前往帛琉出席惠恕仁的總統就職典禮，當時惠恕仁就公開表達對推動台帛旅遊泡泡的期待。直到3月間，蔡政府正式宣布啟動台帛旅遊泡泡，惠恕仁更成為疫情爆發以來，來台訪問的第一位外國元首，對台帛邦誼意義重大。

只是好景不常，台帛旅遊泡泡開始沒多久，台灣就因本土疫情大爆發而中斷，一直到8月中旬才又開放。當時台灣缺疫苗，一劑難求，到帛琉打疫苗就成為旅遊泡泡的最大賣點，甚至當台灣承認國產高端疫苗後，帛琉政府也順水人情予以認證，無非都是希望旅遊人潮能帶給當地更多觀光收益。

隨著台灣疫情趨緩，現在疫苗多到滿出來，300多萬劑高端疫苗面臨打不完、送不出去的爛帳，加上現在不是寒暑假，就算帛琉風光再美，當初到帛琉打疫苗的最大誘因沒了，而華航是上市公司，要對股東負責，自然精打細算；外交部過河拆橋，才是恕惠仁真正發火的對象。

不過，帛琉總統可能要失望，因為外交部長吳釗燮最近關心的重點已不在「旅遊泡泡」，而是頻頻接受外媒專訪大談兩岸局勢。吳釗燮揚言兩岸情勢從未像現在如此緊張，要就最壞情況做好戰略防禦。外交部長放著被吹破的泡泡外交危機不管，卻去搶陸委會主委和國防部長飯碗，真不知安的是什麼心！