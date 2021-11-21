主角眾多的戲往往會沒辦法把故事說得清楚，很容易變成面目糊成一團的配角；但在電影《青春弒戀》裡，6位戲份相當的主角在導演何蔚庭運籌帷幄下都長出了活生生的模樣，讓演員充分發揮，觀眾看得過癮。

《青春弒戀》開場是驚悚，從海上歸來的跑船大廚（林哲熹飾）巧遇5年前就很有好感的女孩（李沐飾），兩人感情滋生、相約出遊，卻在火車站遇到忍者裝扮、拿武士刀砍殺路人的惡徒（林柏宏飾），大廚救美受傷，女孩卻發現殺人的惡徒居然是住在她家、長期零互動的房客，但她完全不懂他有什麼殺人動機；直到警方流出凶嫌偷拍她與情色網紅的女女影片，瞬間傳遍社群網站與新聞台，反而讓女孩百口莫辯。

片中6個角色各具特色，共通點是渴望親密感，希望能有家、有安全感。但片中家人都只見面不見心，就像李沐飾演的女孩質問議員爸爸洪都拉斯，「你到底相信我說的話？還是相信旁人說的話？」富商覺得關心兒子就是送他想要的頂級高科技產品；小吃店老闆不知道高中女兒愛扮裝，還常打情色電話給陌生人……。即使同住一個屋簷下，沒有交流的家人反倒比較像房東與房客，連對話也只剩下「你最近好嗎？」「好！」只是一起住，而不是「在一起」。

電影採用小說的筆法，讓一起事件由不同角色的觀點來主述，反覆重整時序之後，事件逐漸立體豐富起來。層層剝除角色隨身分而來的刻板印象，好比暴力電玩殺人魔、扮裝女孩、情色網紅，這類角色近年氾濫成災，只要一提到未成年、一提到無差別殺人事件、一提到網路，都會出現這些「指標人物」，一再翻轉之後，觀眾可以試著理解他們眼中的世界。

演員表現可圈可點，陳庭妮總算接到有挑戰性的劇本，而不是空有漂亮的外表，成功入圍金馬女配角；李沐天生自帶閃光燈，站在貌美性感的陳庭妮身邊，不動聲色卻能奪人目光，難怪入圍金馬最佳新人。

林哲熹比較吃虧，過去他以《與惡》裡思覺失調的弟弟大放異彩，這次反而成為片中唯一沒有祕密（應該是塞不下吧！）的角色，但就像吃水深錨，他的篤定讓電影有了幸福的依靠。林柏宏跟按摩女丁寧的交手要比他砍人更難表現，兩人之間偶然交錯的短暫片段，反而帶來最多「家」的溫暖。

這種角色看似無關卻緊密交織的戲真不好寫，但寫得好就能成為經典，像《衝擊效應》以一起車禍牽涉不同種族衝突、讓人拍案的精彩伏筆，擊敗李安的《斷背山》，拿下當年奧斯卡最佳影片。

其實世事跟電影一樣，經常出人意表，好比頻頻上媒體的抗疫英雄怎會想得到有一天因為防疫太出名，反而讓暗藏多年的婚外情曝光。也許他也會對家人說，「妳到底要相信我？還是寧可相信旁人的話？」

（作者為作家）