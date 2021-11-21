當各界還在對「拜習會」上拜登涉台表述的涵義眾說紛紜之時，「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，得到美方力挺的同時卻引發陸方強烈抨擊，外交部長吳釗燮再次強調兩岸情勢未曾像現在如此緊張，彷彿戰爭就在眼前。難道拜習會白開了嗎？難道美中元首在台海議題上真的是各說各話，各行其是嗎？

謹守中華民國憲政體制

以有無共識為拜習會下兩極化定論，無疑是片面、武斷的。固然雙方會後的新聞稿措辭迥異，外交、國安官員表態針鋒相對，但美中決策層均認為這是一次成功的「戰略溝通」。何為戰略溝通？簡言之，雙方未必能找到共識或合作點，但都打開天窗說亮話，把各自的底線攤開來講，及時就對方的重大疑慮做出澄清。因此，拜習會不會扭轉美中關係走向，但這次溝通至少在短期內可以防止因誤判情勢而產生衝突的風險。

總結雙方新聞稿以及拜登會後談話，可以進一步提煉出美中就台海溝通的重點。習近平向拜登傳遞三點訊息：第一，台海情勢緊張的根源是美台互動升級，意在解釋近半年來解放軍日漸頻密的台海軍事活動；第二，一中原則不可動搖，但對統一「有耐心」，意在澄清不會主動武統；第三，保留軍事手段作為「斷然措施」，意在暗示蔡政府何時踩紅線是陸方無法掌控的，勸告美方應認識到問題的嚴重性，勿火上澆油。

拜登就台海議題的態度，也可以概括為三點：第一，美方堅決反對大陸武統台灣，並警告北京不要低估美方介入的決心和能力；第二，美方不會鼓勵台灣獨立，這個主張既植根於美方一貫的對台路線，亦認知到台獨將觸發美中災難性衝突，但台灣是否要獨立由他們自己決定；第三，中方應了解到，美方對台灣民主、防衛和國際參與的支持，是美中當前競爭的一部分，但雙方應保持溝通、設定護欄，避免這部分競爭引向衝突。

上述中美各三點涉台戰略思維並非是寫在紙面上的官方表述，卻是基於兩位領導人言行、思想、利益等各種因素的合理推斷。可以說，台灣是此次拜習會戰略溝通的重點成果之一，另一個成果就是拜登親口向中方承諾「不改變中共體制」，這不僅意味著民主黨政府徹底放棄川普、蓬佩奧任內以「顛覆中共」或「區分中共與中國人民」的激進路線，還意味美國在承認中共體制的同時，將邁入與大陸進行「制度競爭」的新階段。

勿走上軍事對抗不歸路

除了核心科技、基建與國際領導力以外，台灣恰是中美新時期「制度競爭」最重要的戰略目標。因此，接下來的重點就是為這場圍繞台灣的競爭設下規則、邊界與日程。首先，兩岸關係本來就應該回歸到制度競爭，而非主權或民族問題的撕扯。陸方無論是頒布「惠台」政策，還是多年來宣傳「一國兩制」，本質都是在爭取和吸引台灣人民對其制度及治理的認同。而美方70多年來對台灣的支持也是在捍衛其普世價值、民選政治、自由經濟的制度競爭力。台灣理應歡迎這樣的競爭，但務必要認清制度之爭和分裂國家、民族是兩碼事，進而謹守「一國兩區」中華民國憲政體制的法理現狀，這是台灣最需要向對岸進行戰略溝通的重中之重。

其次，無論是兩岸之間的制度競爭，還是美中圍繞台灣的競爭，各方都要保證這是和平、非軍事化、符合客觀規律，且尊重台灣主流民意的過程。只要台灣政府不觸碰台獨紅線，維持憲政體制的現狀，而北京以極大耐心爭取和平統一，不貿然武統台灣，那麼各方都不能以制度競爭的藉口大搞軍備競賽。美中雙方在台海及周邊的軍事活動應該配套地實現常態性溝通、保持安全距離，而台灣應努力扮演和平的促進者、溝通的搭橋者，切勿走上「全民皆兵」或「刺蝟化」的不歸路。

最重要的，制度競爭的本質還是要「辦好自己的事」，只有各自制度下的人民更幸福、社會兼具活力與安定，制度才會有競爭力。歷經川普民粹亂政，拜登若想振興美式民主，唯有讓美國民眾擺脫迷茫與沉淪，否則包括台灣在內的全世界將會與美國漸行漸遠。中共「第三份歷史決議」堅決否定文革和閉關鎖國，堅持改革開放及十九大報告「主要矛盾」定性，說明習核心仍然把重心放在發展上。台灣不應成為中華民族復興的負擔，而應促進大陸實現更良善的治理，這才是兩岸和平、良性制度競爭的真正意義所在。