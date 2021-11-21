16日在「拜習視訊峰會」落幕的同時，中共公布其黨史上的第三份《歷史決議》。全文長達3.6萬餘字的決議，以中共十八大以來的習近平時期為重點，篇幅逾半聚焦在總結習近平的政績、治國理念與世界觀，確立習近平比肩毛澤東與鄧小平的歷史地位，及以習近平為核心，推進「社會主義現代化強國」之歷史進程。

中共選擇在「拜習會」後公布《歷史決議》應非巧合。迥異於鄧小平推動改革開放之初，與美、日等西方國家的外交蜜月時期，當前應為中美關係正常化以來，北京與華府處於最壞的時局。雖說拜登定調美中是「競爭」關係，不擔心雙方發生武裝衝突，但在兩岸關係惡化與美中競爭共伴效應下，「台灣問題」可能將美國拉進與中國的一場「不情願」的戰爭，此為中共能否實現「社會主義現代化強國」的最大變數，也取決於北京的「大國外交」奏效與否。

雖然《歷史決議》未點名美國，但有三處言及「中國特色大國外交」，明確「大國外交要服務民族復興」，「推動建設新型國際關係」。《歷史決議》中，將「大國外交」冠上「中國特色」，其意義應在於此，即中國再興無意與美國爭霸，亦不稱霸，中美不存在誰取代誰的問題。

美國國家安全會議的中國事務主管杜如松（Rush Doshi）認為，中國出手削弱美國的國際地位，打造新全球秩序的基礎。美國前國務卿季辛吉感受當下美國政界氣氛直言，「人人都想當對中國的鷹派，大家都認為中國決心稱霸世界，這是中國的最大目標」。「中國特色大國外交」說明習近平的世界觀，習近平在美中視訊峰會中強調「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」，反駁美國將中國的「強國夢」解讀為北京正大打持久戰，意圖取代美國成為全球霸主。

對於全球化下的新秩序，《歷史決議》指出，促進世界多極化和國際關係民主化，反對霸權主義和強權政治，推動建立公正合理的國際政治經濟新秩序。在不可逆的全球化下，東升西降，冷戰以來的「美國治下的和平」（Pax Americana）面臨挑戰，中美競爭為國際政經結構變遷，美國國力日趨衰微，中國相對實力上升所致，而非習近平的個人行事風格更具侵略性。

美中視訊峰會中，拜、習難以相逢一笑泯恩仇，但雙方皆無意將競爭導向衝突，對緩解緊張仍具意義。季辛吉認為，美中不應該有想當然爾的敵對及競爭，「拜習視訊峰會」為拜登上台後，最具意義的美中峰會，雙方「開始朝不同的方向移動」。在會談中，拜登重申美國「一中政策」的內涵；美國國家安全顧問蘇利文認為，美中須在許多層面上加強接觸，以確保在競爭周圍有「護欄」，使其不會偏離到衝突中，摸索戰略穩定路徑。美國的「護欄」（guardrails）說與中國的「鬥而不破」方向一致。

既然美中競爭將設定「護欄」，確保「鬥而不破」，兩岸是否亦須架設「護欄」，避免對立螺旋向上演變為衝突？蔡政府不應只在拜登對「台獨」是「不支持」或「不鼓勵」的字眼上打轉，如何重拾兩岸對話基礎，再續「馬習會」的兩岸領導人直接對話溝通，始為兌現維持兩岸和平穩定承諾的正途。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）