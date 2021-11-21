李建誠高舉「No Toxic Pork」反毒豬毛巾。（袁庭堯攝）

面對年底的4大公投，掌握執政優勢的民進黨，不但投入至少5800億元進行全台走透透的說明會，還用各種方式限制人民的言論自由、阻止不同意見發聲，簡直是威權再現。

日前行政院長蘇貞昌在高雄市鳳山區出席公投說明會時，「反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠至會場抗議，在台上的蘇貞昌竟拿起超長的撞球桿指著李建誠、大罵「不要來亂別人的場子」，還要大家鼓掌把他趕出去，警方及維安人員立即將李架出會場。

李建誠在場外表示，蘇貞昌不要只敢躲在警察和維安人員的後面，他要求與蘇揆就開放萊豬進行面對面辯論。人民要求標榜「最會溝通」的蔡政府官員進行政策辯論，這個訴求合情合理合法，不料卻遭到蘇揆以公權力強勢趕出，還叫李不要到別人的場子來亂。

什麼叫「別人的場子」？行政院長舉行的政策說明會應該是「全民的場子」，不是一黨一派專有的場子，任何民眾都有權參加，當然也都有權表達意見。如果蘇揆不希望會場被干擾，頂多請現場的警察維持一下秩序就好，李建誠不過才喊了一兩聲，就被野蠻架出去，蘇揆甚至還刻意激起全場民眾的仇恨情緒、要大家一起趕人，實在太過分了。

重啟核四公投案也發生了一言堂式的言論管制。前核四廠長王伯輝近日接受媒體訪問時，提及只需花費2～3年，核四1號機即可放燃料棒發電；同時，核四1號機在封存前已完成安檢，且多年來台電一直針對核四廠進行必要的維護和檢修，狀況良好，並不像民進黨政府及其側翼所聲稱的，已如一堆廢墟完全無法啟用。王伯輝有核工專業，又擔任核四相關建制及管理工作多年，他的論述讓很多人信服，核四公投的正反風向也因此出現新的變化，認同王伯輝的人逐漸增加。

不料，一手創建社會民主黨卻棄黨跳槽、擔任民進黨不分區立委的范雲，竟要求原能會及台電要制止王伯輝繼續「散播謠言」。言下之意，就是不要讓他再針對核四重啟發言了。不論王伯輝對核四的觀點是什麼，他都有發表意見的言論自由，范雲身為長期高舉言論自由價值的社會學者，難道會不懂嗎？

范雲辯稱她只是要原能會和台電「闢謠」、「澄清」，沒有不准王伯輝發言。這和她在4月間與民航局、衛福部、疾管署及桃園機師工會等單位舉行協調會，要求放寬機組員防疫措施為「3+11」的說法如出一轍。范雲說她當時只有「強烈建議」、沒有「強制要求」、更沒有「施壓」。識相的綠朝官員都知道，堂堂執政黨英系大立委的強烈建議即如同下令、要求闢謠即形同封口，豈有不奉命行事之理？

看著蘇貞昌等民進黨大官耗費民脂民膏、舉辦排場超級豪華的說明會，一場又一場洗人民的腦，卻不准小老百姓用最陽春的方式、僅拿條印有標語的毛巾抗議，蘇貞昌對不同民意的容忍度如此之低、全力消滅異音的行徑如此之惡劣，根本不配做民主台灣的最高行政首長！

（作者為資深媒體人）