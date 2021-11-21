美國總統拜登盼望已久的「拜習會」，終於透過視訊成局了。然而，有別於會前美國「求見」的主動，如今真的「會」了之後，美國卻又極力淡化，不願多談會中雙方說了什麼。尤其一句新華社公布的「不支持台獨」，拜登到底說過沒有，更是諱莫如深，支支吾吾左閃右避，最後只留下「他們自己去決定」，令人不禁愈起疑竇：難道拜登真的已將台灣「賣」掉？

但其實除了台灣問題，拜習會還有更重要的一點，那就是中國大陸國家主席習近平當拜登面表達對「中國道路」的堅持，而拜登也以「不尋求改變中國制度」回應。習近平稱，人民對美好生活的嚮往，就是中國共產黨的奮鬥目標，中國人民有追求自己美好生活的權利，誰都不能阻擋，也根本阻擋不了。

如果再配合中共六中全會剛通過的第三次《歷史決議》，習近平主張保障人民美好生活的道路，顯然就是中國特色社會主義的道路。這條「中國道路」並非喊喊口號，而是從中共建黨以來反覆辯證、實踐，最終依據中國國情走出的發展道路。尤其在經過毛澤東時代劇烈的革命，再到鄧小平時代「讓一部分人先富起來」的改革開放，如今習近平開啟「共同富裕」的社會主義現代化建設，走進了中國自鴉片戰爭以來最接近全面復興的新時代。

2020年突如其來的新冠疫情，更加速、豐富了中國現代化的進程與內涵，那便是一條有別於西方工業革命以來資本主義的發展道路，不但正引領中國實現全面小康，更可能成為未來其他發展中國家學習的榜樣。雖然習近平仍強調，中國無意向世界推銷自己的發展道路，但「中國道路」所蘊含的價值正是後新冠時代取代「西化」的「中國化」，一種不再強迫將各國制度定於一尊的王道精神，以「和而不同」取代「普世價值」的新世界。

習近平藉由拜習會的場合，給霸道慣了的美國上了一課，那就是「民主」絕非定制產品，若因實現方式不同就排斥，本身就不民主。事實上，美國知名期刊《國家利益》近期才刊載文章，直言美國已輸掉與中國的戰略競爭，奉勸美國應接受全球將是多極而非單極或二極的世界。中國早從冷戰結束後便預測並倡議國際政治應由多極共治，但直到美國愈加嘗到自己陷入「老大帝國」的困境後，才終於有愈來愈多「戰略收縮」的呼聲。

中共中央正好就在拜習會結束當晚發布百年奮鬥的歷史決議，相信是有意安排，向全世界昭示中共帶領中國人民堅持中國道路的決心，不受以美國為首的反華勢力干擾左右。這份中共史上第三次的重要歷史決議，更列出在2035年全面完成社會主義現代化的奮鬥目標，這是西式選舉所謂「養網軍」、「看民調」的政治文化下，絕無可能開展的雄圖偉略。

拜習會中，習近平開宗明義就說，願與美國追求「合作共贏」，共同擔負建設美好世界的使命，然而拜登除了「和平相處」外，還是絕口不提與中國建立「合作」關係。美國所謂為公開的競爭加裝「護欄」，說到底還是想和中國「討價還價」，而且是用中國核心的主權問題作美國的籌碼，但又怕玩火過頭真與中國交戰，所以必須將遊戲局限在「犧牲別人，成就自己」的安全範圍。

最近大陸一首〈2035去台灣〉的歌曲紅遍各地，歌詞中所稱連接台海兩岸的高鐵也確實已寫入大陸2035年要實現的計畫。美國不到最後關頭，仍會繼續壓榨「台灣牌」的剩餘價值，但大陸也早有自己的進度，時與勢都掌握在肩負統一使命的中國共產黨手上。民族復興勢不可擋，如能在2035年前就實現統一，正好可在統一的新中國下推進全面現代化的中國夢。但願到時我也能見證這一刻，以95歲高齡搭高鐵穿越台海。

（作者為新黨前主席）