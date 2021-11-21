為了反核四，民進黨以台大地質系教授陳文山的論點來背書，說「核四正下方有斷層」，然後核四再怎麼改善也無法安全云云。矛盾的是，那核三廠下的斷層呢？

2013年，同樣一位陳文山教授說：「核三廠底下有活動斷層通過，應屬恆春斷層的一部分，恆春斷層根本就在核三廠裡」。按照民進黨現在對核四的嚴格標準，那應該上台第一天，就把核三廠停機才對啊，否則萬一恆春斷層引發地震、海嘯，不就是民進黨琅琅上口的「核災滅國」嗎？

但沒有喔，民進黨上台，還是讓核三廠營運到今天，完全不擔心斷層的問題；對民進黨來說，「斷層」只是為政治服務的工具而已。2005年，扁政府執政下的台電說：「核四廠附近最年輕的枋腳斷層至少在近5萬年內沒有活動跡象，不屬活動斷層」，然後今天要廢核四，就改口說核四有斷層，核四有斷層的資料忽然出現，這種隨著政治立場搖擺的「科學」，真的算是科學嗎？

陳文山教授的立場一以貫之，筆者敬佩；但民進黨對陳文山教授的主張也只是「選擇性的接受」。民主不是專家獨裁，科學有沒有中立、客觀，是不是替政治服務，那還是民意說了算。

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