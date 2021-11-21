「重啟核四」是4大公投案中，正反方民意支持度差距最小的一項，加上不少人認為「反核」是民進黨的神主牌，因此，外界對這項公投能否順利通過的質疑，較其他3項公投來得更大。但最近重啟核四公投卻突然變得火熱起來，關鍵在於前核四廠長王伯輝加入辯論。

王伯輝道出核四真相

已經退休的王伯輝本無意站上台前為核四辯護，他只是在臉書上貼文和投稿媒體發表意見，表示核四現況並不像部分綠營政治人物所說的那麼糟糕。事實上，當年核四封存的目的就是在適當時機啟封，不但當年1號機已完成安檢，這些年來機組設備也一直受到妥善的維護，核四重啟不像民進黨政府所說的需要10年以上，王伯輝估計大約只要2至3年的時間，1號機就可放燃料棒發電。

王伯輝是清大核工研究所畢業，在核四擔任過10年副廠長及5年廠長，具核能施工、檢驗及工程管理專長，他對核四的第一手說明，引起很多關注與討論，竟讓民進黨感到不安。民進黨立委范雲認為王伯輝的言論是謠言，要求台電與原能會制止他再發言，形同要求限制王伯輝的言論自由，大開民主倒車，引發輿論強烈抨擊，也讓王伯輝決定站上火線，為重啟核四辯護。

當王伯輝因核四受到的種種抹黑在媒體上落淚時，外界不但看到他對自己一手孵育、呵護的核四用情至深，更看到了一個工程人對科學和專業的堅持；儘管執政者一路施壓、威脅，王伯輝仍決定說出他所知道的核四真相。

外界更驚訝的是，王伯輝說自己的政治立場是「深深的綠」，形容自己「是一個台灣囝仔」，一心只想把核四工程「做成台灣人的驕傲。」前立委沈富雄還證實，其實王伯輝一家人都是深綠；王伯輝更強調，他只是講專業，並沒有變成「藍的」。

王伯輝自述是「深深的綠」，卻遭到綠營全力圍剿，令人想到在今年5月請辭國產疫苗審查委員的中研院院士陳培哲。他因公開對國產疫苗表達憂心，並在食藥署以高端疫苗中和抗體效價比超高而同意給予「緊急使用授權」（EUA）時說，這是沒有用的數字，不具有任何參考價值，他連看都不想看；陳培哲更直言，疫苗審查委員會已失去獨立性，而「最大的困難就是蔡總統」。

這些言論引發綠營舖天蓋地的攻擊，醫界指出，陳培哲是「鐵桿綠」，有關高端疫苗的言論被認為是「叛徒」，才會被綠營往死裡打；而陳培哲說自己只是想從臨床試驗的科學和專業來解決問題、提供疫苗給需要的人。

陳培哲質疑高端效果

當初陳培哲對高端疫苗保護力的質疑，如今都成為事實，明白地呈現在國人面前。接種高端疫苗的民眾出不了國門，必須重打2劑國際疫苗，讓高端接種者成了全球僅見的「四劑超人」，身體承受未知的風險，而疫情指揮官陳時中竟大剌剌地表示，若高端接種者出事，他無法負責，也沒有必要道歉。這樣的傲慢無能，舉世罕見。

王伯輝對核四重啟的時程和相關作業的評估也獲得證實。重啟核四公投領銜人黃士修近日公布一份據稱是台電在2019年所做的《核四重啟初步規畫》，裡面明確提到，核四廠封存前，1號機已完工並通過安檢，2號機已完成大部分的設備安裝，整體進度約為91.5%；核四1號機可望於3至4年內邁入啟動測試階段、開始運轉發電。這份報告的結論是「核四重啟並非易事，但也絕非難事，端賴政府決心與相關單位協助支持方能成功。」

台電一方面表示，這份文件並不是台電的正式文件，另一方面又說要抓內鬼，經濟部也表示要嚴查洩露資訊的人，箇中矛盾或許正透露出，《核四重啟初步規畫》確實擊中了蔡政府反核四重啟論點不實的痛處。

王伯輝與陳培哲共同的關鍵詞是「深綠」、「科學」、「專業」以及「講真話」，但「當道不喜」。他們的政治立場不但是綠，而且是深深的綠、鐵桿綠、一家都綠，但他們都選擇「專業高於政治」的立場，勇敢說出真相，雖千萬人吾往矣。連深綠專家都已反撲，民進黨政府還能繼續欺世嗎？