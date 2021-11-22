最近剛巧與一位小學同學去拜訪另一位多年不見的小學同學，他與我同年，已83歲，是無子獨居老人，配偶走了10多年。這位同學十分內向，甚少與人交往，似甚孤獨。好在是公務員有退休金，日子還得過。

怎麼會有囤積症？

去他家訪問時，發現30多坪房子處處堆滿雜物，家中幾無立足之地，很多雜物還是從垃圾堆撿來的，紙箱、舊書、舊衣。更妙的是他撿回一台別人丟棄不堪使用的電視機，他說電視機中尚有不少堪用的零件，但他自己電視機還滿好用的，何時才會用到這些零件，自己又怎麼會安裝這些零件，我的疑問一籮筐。

這樣的行為，常有不可理喻的感覺。這種現象並不只有這位同學，在他處亦曾見過類似的人。如果勸他，不但沒用，而且換來怒目相視，失去友誼。這種現象據說亦發生在獨居老人，生性孤僻，缺乏社交活動，易將情緒投射在擁有物品上。另有年輕時缺少愛，用擁有物品來彌補空虛。久之成為一種病態，稱為「囤積症」（Compulsive Hoarding）。

最嚴重的囤積症

大家可能覺得很奇怪，怎麼會有這種病，其實這是人類最普遍的一種病態，只是各人程度不同而已。例如幾乎大家皆有囤積的毛病，明明家財已數十億元，但是仍然不停的囤積財富。

有位食品業大亨，家財百億元，年歲已大，健康欠佳。但因進口問題油品製造食物，獲取暴利被查獲要坐牢。在媒體上看到他滿臉愁苦的樣子，我在想你究竟在幹甚麼呢？百億家財還不夠嗎？自己年齡已大，健康不佳，你還有多少時光來享用這些財富呢？真是不能理解。

但是在曉得有囤積症這種病後，知道了，原來他有病，他已無法控制自己的行為，應該原諒他，從輕量刑。現在法官不是經常以當事人有病而輕判、或判決無罪的案例嗎？

囤積症如果只是囤積一些雜物不傷他人並無大礙。但是現在有名利囤積症的人，常傷己害人，而且害人得厲害，應該輕判嗎？重判吧！

你是為時已晚的人嗎？

有位大商人，長袖善舞，結交許多政治人物，捐錢助選，再從政治人物手中獲取不當利益，因而小有名氣。但因整天忙碌，甚少與家人相聚，在癌症要死之時，淚流滿面向家人道歉說：我聚集了大量財富，但失去親情及健康，我是世界上可憐的人。但有甚麼用呢？為時已晚。世界上像這樣為時已晚的人多得是。

人生努力累積財富，只要用之有道，雖家財萬貫，亦非囤積症病患。像世界上許多知名慈善家，比爾．蓋茲、巴菲特他們的財富常居世界之冠，但是他們除捐贈大量財富從事公益，而且承諾裸捐，這種人聚集的財富愈多愈好。

看似聰明卻糊塗

世界上許多男人除喜歡囤積錢財外，更喜歡囤積女人。中國大陸官員貪污嚴重，最近有位大貪官，貪污合新台幣70億元，情婦或上過床的女人有百人之多，他將情婦安排住在100多個套房裡，很多孩子叫他爸爸，真夠厲害。最後案發被處死。

一位東南亞國家的總統在位多年，全家處處掌權處處貪。特別喜歡土地，因為有土斯有財，家族擁有的土地面積，據說跟台灣一樣大。最後判刑倒台死了，他真正擁有的土地，只是「一棺之地」，說起來真是可憐！但有甚麼用呢？為時已晚矣！

人生苦短，百歲人瑞也不過百年，最後歸於塵土，只是一堆泥土而已。我們究竟要怎麼活，難道不是很清楚的嗎？為甚麼世上有這麼多人，看似聰明絕頂，但卻糊塗得可怕。

難道世人真的都患有囤積症而不自知嗎？

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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