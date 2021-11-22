就說麼！我們的行政院長蘇貞昌雖然日理萬機，但是對周邊大小事，包括四大公投、防疫工作、交通建設、地方選舉、5倍券發放....等無一不精，對於兩岸的娛樂事業也不含糊，說起來頭頭是道。

中共官媒最近報導說，兩岸統一後台灣民眾每人年收入可提高2萬多元。對此，蘇貞昌接受採訪時表示，中國再富有、再有錢的人也會一夕消失，最漂亮的女星幾個月就不見，「我們寧可在台灣自自由由，大家快樂最好。」

馬雲是誰蘇貞昌當然明白，趙薇是何方神聖竟然他也瞭若指掌，難道他也看陸劇？不是那麼討厭中國嗎？為什麼還那麼關心｢小燕子｣？真的！設立個｢娛樂部｣吧！提振一下本土藝人的士氣，他們會感謝你的！

說對岸最漂亮的女星會突然不見，那請你告訴我，台灣一個資深媒體人正要上節目，怎麼也突然不見了呢？通緝犯不能上節目嗎？哪一條的規矩？機器故障？不會兩個節目都同時故障吧？對岸消失了一個女人，我們這裡卻消失了一個大男人。去年這時候台灣甚至還消失了一家電視台，到底哪邊自由？哪邊快樂？

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