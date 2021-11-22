「身為台灣人，卻無法為台灣盡力的悲哀，這就是我所謂的生為台灣人的悲哀」，前總統李登輝於1994年對司馬遼太郎如是說。

27年過去，台灣經歷了無以計數的大小選舉、公投、補選……，一個成立已達110年的亞洲第一個民主共和國，笑傲於開創了全球華人世界——最自由、最民主與繁榮的台灣，竟也出了一個手舉說明指示用長條棍，透過高分貝麥克風，鼓譟全場民眾：「大家一起用掌聲把他『趕』出去」的行政院長蘇貞昌。

悲哀！蘇貞昌要全場一起「趕」走的，不是個反對黨黨員、共產黨員，不是他口中的「袂見笑」、更不是「吵死了的暴力份子」，而只是一位雙手撐開「No Toxic Pork」短巾，口喊「不吃瘋豬肉」的台灣人李建誠！而李建誠於前（20）日的掛彩濺血，除了是李建誠「身為台灣人，卻無法為台灣盡力的悲哀」，也是台灣悲歌的再次奏起！

2018年9月23日，新北市瑞芳區龍山里長兼反深澳燃煤電廠自救會長陳志強，「彬彬有禮」地以「報告市長」四字啟口，「請求」時為「一介平民」的蘇貞昌，願意接下他準備的「自救資料」。然從全程影像記錄中，顯現的卻是蘇貞昌重力拍打、拉扯、拋甩，以及架柺子……等，由「的確有感」的陳志強，親口指述的「粗暴行為」！

李建誠的口喊「不吃瘋豬肉」、陳志強的遞交「自救資料」，與早在《周禮》記載的「肺石聽辭」、「路鼓之制」，以及其後的「登聞鼓」、「鳴冤鼓」，或是影視節目中常見的「攔轎申冤」、「攔駕告狀」一致，若非萬不得已、走投無路，沒有人會選擇被極權統治者厭惡的「直訴」。

單以蘇貞昌不喜歡立委鄭正鈐提到的清朝為例，在《大清律例·刑律·訴訟》裡，打擊越級上訪的「越訴」條目，就有27條規定之多，比打擊「誣告」的26條規定還多了1條，而維護告狀人權利的「聽訟迴避」規定，卻僅僅只有1條。

問題是：台灣既為全球華人世界——最自由、最民主的典範，且自2000年起，已二度執政的「民主進步」黨，怎麼甩得開由自己強行拉起的陳志強之手，卻甩不開「反民主進步」的「粗暴行為」？當蘇貞昌院長因為立委鄭正鈐，曾手持礦泉水瓶向他「潑水」，就在國會殿堂上，止不住地開罵鄭正鈐是「小偷行為、暴力份子」。試問如此，依比例尺度，則蘇貞昌對陳志強的「粗暴行為」，以及鼓譟全場：「把李建誠『趕』出去」，又算是「什麼行為、什麼份子」？

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