超商店員遭顧客攻擊致死的命案，日前又添一樁；年紀輕輕，且又是獨子的店員，因勸導於案後自稱患有精神疾病的紙雕師戴上口罩，而遭殘忍刺死。這已是今年5月以來的第6起重大攻擊事件，且都是規勸戴口罩而發生的憾事。至於未見報導的輕微事件，可能還有不少。

由於物價不斷上漲，尤其是基本民生用品漲幅最大；加上因疫情而造成的失業率攀升，勢必造成無收入或低收入者的怨懟，使社會的暴戾之氣充斥。另外，「殺人者死」的觀念已日漸淡薄，法官的判刑屢屢出現「尚可教化」理由，以致輕判與縱放，都是造成憾事不斷的原因。

大官們的「深表哀痛」、「甚覺遺憾」都是不關痛癢之詞，超商店員遭到攻擊事件已層出不窮，必須採取積極有效作為，多方面尋求自保才是解決之道。

一、超商店員在上工之前，必須接受為期一至二天的集體「顧客應對與防身術」課程，邀請專業人員協助訓練，當可減少與顧客的衝突及加強自我防衛。

二、超商櫃台設置防護設備，例如像郵局一般的透明塑膠窗口，以及設有開關裝置的隔離門，以避免顧客有較容易近身接觸店員的機會。另外即是讓店員穿上防彈衣或足以防護上身的外套。

三、超商需準備口罩，以提供給萬一沒有口罩的顧客。畢竟未戴口罩進入超商的顧客少之又少。店員可一面勸導戴口罩，一面說明「沒有口罩，本店可以提供」。為了口罩而受傷甚至丟掉性命，實在是不值得。

四、允許超商合法配備防身「胡椒噴霧器」或「辣椒水」，在必要的時機可以使用。超商是最容易遭受攻擊的地方，尤其是夜班僅有一人值勤且顧客稀少之際。

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