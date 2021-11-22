大陸網壇明星彭帥透過社交媒體，指控前國務院副總理張高麗性侵，北京依例消音，但風波愈演愈烈，西方世界積極聲援，甚至發動抵制北京冬奧，大陸文宣系統多次發布彭帥活動訊息，卻還是解釋不清，風波無法平息。

彭張感情糾葛多年，外人難以仲裁分明，但文明社會對政治權貴藉勢欺人，特別是侵犯女子清白，鳴鼓而攻之並不令人意外。

但此事背景並不單純，聲援表態就須審慎；退休政治人物私德是私領域事件，將其上綱抵制運動賽事，恐怕過當，畢竟其行為並非依據政策指導。

但若國家機器涉入，存心包庇政客劣行，因此惹火上身，讓國家形象受到株連，就須反省檢討是否處置有欠公允，無法讓人心服。

以大陸社會與全球資訊接軌程度，處理問題內外有別，對內封鎖訊息，對外宣傳說明，根本就是自欺欺人。

北京為整飭紀律查辦無數當朝權貴，對退休大老個人所為，何必投鼠忌器？彭張關係無涉國是，應讓雙方對簿公堂，面對全球陽光，國家依法處理即可。

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