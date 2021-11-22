面對四大公投案可能全數通過的敗局，執政黨上下心神不寧的焦慮不斷浮現，例如閣揆蘇貞昌日前南下為公投護航宣講時，不過被反萊豬人士舉牌抗議，蘇竟動起肝火當場鼓動群眾「把他趕出去」。由此可見蘇揆恐怕是為了保住院長大位「急得不得了」，否則區區兩三隻小貓叫叫過過場，讓隨扈處理即可，何苦弄髒自己的手？

蘇揆的氣急敗壞可以理解，面對四大公投案驅動民眾不滿情緒，正鋪天蓋地朝民進黨席捲而來，稍有不慎就將政權傾覆。一旦四案結果不理想，首當其衝者正是行政院長本人，不管是美稱為負起政治責任，或者現實說法的棄車保帥，總之，對蘇揆而言就是捲鋪蓋走人，下台是必然發生的事。

四大公投案在民進黨定調「4個不同意」後，不待立委在立院發起倒閣，其實質就已成為全民對蘇揆的準不信任投票。

需釐清的是，民進黨對於四大公投案選擇全力阻擋的作法是形勢使然，因為其關乎2022、2024選舉與政權維繫的大局，但未必是與蘇貞昌的閣揆保衛戰利益完全一致。

民進黨可以接受小輸再進行內閣改組的結果，但卻不能接受公投案四大皆空的慘輸局面；反之，蘇揆不管是大輸還是小輸都要下台者，自然力拚守住二比二平手局面，再透過戰功來對黨內叫牌，二者有所異同須加以辨明。

當蘇貞昌揮舞著撞球桿作勢趕人的醜態露出後，是否正是行為心理學所說，內在想法感受直接影響外在行為舉動，真相是面臨閣揆保衛戰的蘇已經聞到絕望氣息而氣急敗壞呢？

俗諺說：「宰相肚裡能撐船」。從蘇揆趕人之事看來，蘇揆的肚子不僅撐不了船，就算有船，恐怕船上也有人已準備跳船求生，所以才讓蘇揆氣急敗壞。

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