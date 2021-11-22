中國大陸近日宣布與立陶宛的外交關係降級為「代辦級」，大陸外交部表示，為維護主權和國際關係基本準則，立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。立陶宛執政聯盟似乎未有因為與大陸外交降級而即時勒停與台灣的關係或是取消「代表處」地位，立陶宛總理席莫尼特說，開設不具外交地位的代表處，不應該讓任何人感到意外。

台灣「代表處」引起大陸方面震怒，立陶宛似乎不介意，因為立陶宛早已搭好與美國的財務支援。在立陶宛首都維爾紐斯開設台灣代表處後的第二天，立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯證實，該國將與國有的美國進出口銀行簽署一項6億美元的出口信貸協議。2021年1月至4月，中國大陸與立陶宛貿易額為8.0457億美元，同比增長21%，以立陶宛拉近與台灣的關係後，旋即獲美國6億美元的出口信貸協議，即表明立陶宛在對華貿易上有任何累虧，美國都會轉而承擔。

立陶宛親美真正的目的不在於每年幾億美元的貿易或信貸，而是在於美國會否在波羅的海國家、特別是在立陶宛建起永久軍事基地以抗拒鄰國俄羅斯。在美國建立永久軍事基地前，似乎立陶宛都會在反華上站到最前沿。

立陶宛政府在10月時就提出了2022年國家預算草案，將國防開支增加到近12億歐元。若美國承諾在波羅的海國家組建永久軍事基地，波羅的海三國將需要承擔部分費用，但按照波羅的海國家的思維，依賴美國總比依賴自己裝備不足的部隊好。

波羅的海三國在2004年加入北約組織，但近年北約已經從西方轉戰至東方，目標的更改令波羅的海三國戰兢懼悚。波羅的海三國面對俄羅斯加大發展核武以及俄軍在烏克蘭邊界集結，特別是同時與白俄羅斯和俄羅斯共享邊界線的立陶宛更為不安。俄羅斯國防部早前表示升級該國的核武庫仍然是克里姆林宮的優先事項，俄羅斯近日強調西方需要尊重莫斯科在克里米亞半島等領土主權的「紅線」，波羅的海三國即使聯合起來亦無法抗衡俄羅斯的軍備，唯一的選擇只有美國駐軍，而立陶宛嘗試激化西方與俄羅斯的對立、製造戰爭的恐慌，以增加美國駐軍機會。

大陸國家主席習近平在與美國總統拜登的視訊會議中就強調，美方一些人有意搞「以台制華」，這個趨勢十分危險，形容是玩火，而玩火者必自焚。美國一邊堅稱一中政策不變，一邊借立陶宛對台外交政策「制華」，中國大陸對此情勢看得清楚。至於大陸為何沒有直接與立陶宛斷交，筆者認為大陸可能分析到與立陶宛關係仍有挽回機會，看在歐盟情面上，未有下狠手斷交。

現時能直接搖撼立陶宛外交政策的有俄羅斯和美國兩者，筆者估計大陸外交部會與俄羅斯聯手向立陶宛施加壓力，令多次在外交場合上誇大來自俄羅斯威嚇的立陶宛在西方陣營中陷入「麻煩製造者」的角色。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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