陸軍金防部一名軍事訓練役役男因為操課時打瞌睡，遭到士官班長叫到一旁解衣吹寒風，陸軍司令徐衍璞得知後，立即將上校大隊長以下9位主官管調離現職，並移送法辦。消息傳開後，網路及媒體多有同情該名役男者，有人甚至主張乾脆讓徐衍璞下台，以示負責。

這則新聞不僅讓許多在台灣服過兵役的4、5、6年級生感到啼笑皆非，更把在海外當過兵的ABC羨慕得緊。現今全球最強兵力當屬美、俄、中三國。中俄因與我們體制不同，其對士兵的嚴苛訓練方式姑且不論，全球最講究人權的美軍又是如何訓練士兵的呢？

眾所周知，美國軍隊訓練強度頗高，而且科目甚多。美軍士官是組織訓練的主體骨幹，在訓練過程中，士兵往往會發生注意力不集中、動作不協調的情況，有的士兵甚至會出現偷懶、打瞌睡或耍滑頭的行為。但是美軍嚴格規定是不可以打罵體罰士兵的，士官以及士官長不允許與士兵有任何身體上的接觸，否則軍事法庭便常以「虐待下屬」及「不當攻擊」兩項重罪伺候。因此士官為了落實士兵的軍事科目訓練，便經常需要通過大喊叫駡的方式進行。

但是，儘管規定不允許長官對士兵有任何身體上的接觸，並不代表訓練中的士兵不會受到任何「沒有身體接觸」的體罰，事實上此乃司空見慣的事。譬如說忘了扣1個鈕扣，10下伏地挺身；皮鞋擦得不夠亮，也是10下；看到長官忘了敬禮，初犯者30下；還未坐下就先喝牛奶，便罰你喝到吐等等，這些屬於較輕的體罰，士官一般都會讓受罰者自己進行。

還有一些情節稍重的像行軍時軍歌唱得有氣無力，配槍隨意離身，集合時無故遲到，值勤時打瞌睡等等則常常施以至少100下以上的「雙手舉槍青蛙跳」，對於這種較重的體罰，士官常常會讓受罰者跟著自己做，一方面表現自己負責，當然也免不了在過程中好好戲弄受罰者一番。

美軍中盛行的「連坐法」則更是整人，受訓者光是獨善其身是沒用的，你還必須看好隊友。譬如午餐後，有一隊友回宿舍休息時睡著了，集合時發現少了一員，結果全排弟兄遭殃，全連士官們齊上伺候大家，十八般武藝樣樣都來，操得全排次日都爬不起床。

這裡作者不是探討軍隊中管教是否合理，而是希望大家明白軍隊本是一個極為特殊的團體，它存在的目的乃是為了準備保家衛國的戰爭，軍人的生命是交付在彼此手中的，個人的一個不小心便會傷及袍澤的生命。因此，軍隊中強調集體意志和絕對服從，所謂「是龍得盤著，是虎也得給我趴著」，士兵訓練的宗旨就是讓新兵們明白，一旦進入營門，便得從老百姓的自由思想和習性裡脫胎換骨。

國軍的士兵訓練曾經享譽中外，一度與以色列齊名。冷戰時期，阿拉伯世界和東南亞諸國紛紛將其軍隊送至台灣整訓。可惜後來每下愈況，竟已不知為何而戰、為誰而戰。洪仲丘事件後各級軍事法院裁撤，士兵訓練工作愈加棘手，負責的士官與軍官動輒慘遭投訴，被記過查辦，到頭來才猛然醒悟，今天國軍中最寶貝的是新兵，該盤著、趴著的原來是早已拔盡牙爪的自己。

如今陸軍司令若因下屬對打瞌睡的新兵施以「解衣吹寒風」的薄懲，都要大動干戈地處罰9位主官管，除了顯示自己為保官位，向民粹低頭，缺乏領軍大將的擔當外，中共一旦武力犯台，真不知徐司令可有腹笥奇謀，叫得動這些媽寶們奮勇上陣殺敵？

（作者為作家）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※