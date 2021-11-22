超商店員被刺身亡，媒體都在談論，偏偏總統臉書隻字不提，8小時過去了，只貼她屏東的活動照片，是類此事件太多業已麻木？還是小編神經斷線不夠警覺、又或許這根本不值蔡皇心中的一顆芝麻粒....？

步入後小英時代，蔡總統憂心的只是她未來的出路、下台後的遭遇，她全部的經歷都在為自己布局，所以坊間發生的任何事只要事不關己，她就懶得聞問。過去她對小燈泡說｢阿姨不會讓妳白白犧牲｣；對勞工說｢你們是我心頭最軟的部分｣；漸漸變成太魯閣頭七她只在乎觸及率下跌；500條人命不關心只關心拜登死一條狗；屏東挖眼、高雄小女孩受虐、超商店員連續被打、被踹、被刺她不理不睬，謎片臉被換就馬上要修法；疫苗產生｢四劑鬥士｣不管只在意吃她的三色豆...。她不在意可以，那些文青、那些為她擦脂抹粉的小編難道也睡著了？

她自己不選了，沒有競選的壓力，就想大權一把抓，為自己的未來鋪路，公投不可輸、6都不能少，全部的精力都放在這，至於超商會不會再死人、疫苗問題會不會再沸騰，她一點也不在意。老百姓只有自求多福了。

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