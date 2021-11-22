立陶宛同意台灣在其首都設立「台灣代表處」，中共將兩國外交關係降為代辦級。除了召回大使，也在經濟及文化層面加以制裁。

根據公開資料，自北京對立陶宛施壓以來，美國加大投資立陶宛的高科技產業，並擴大開放立陶宛農畜產品進口。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特11月18日指出，立陶宛下週將與美國進出口銀行簽訂6億美元出口信貸協議。

《南華早報》11月20日報導，立陶宛外長藍斯柏吉斯稱，由於來自中國的壓力，立陶宛正面臨某些經濟和金融問題。如果歐盟也能提供實質資助，立陶宛會很感激。

立陶宛在今年5月宣布退出中共與中東歐國家「17＋1」合作機制，據說是因為對中共迄未實現對立陶宛所做的經貿投資承諾表示不滿。立陶宛同意台灣設處，果然促成我國發會率經貿投資團前往立陶宛，並且簽定了6項合作備忘錄，達成了期待台灣提供經貿利益的目標。

立陶宛起初聲稱，是基於自由民主的價值觀而願意與台灣交往。但事實證明，立陶宛還是為了實質利益。蔡政府今後恐怕還要繼續開立支票，以維持與立陶宛的友誼。

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