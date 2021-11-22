11月18日「核四商轉」公投案的說明會中，台電核能發電處許永輝處長的論述，指出核四廠有重大瑕疵，重啟有重大安全疑慮。說明會中許處長滔滔不絕地數落核四廠的重大缺失，但他似乎忘記他在擔任核四廠模擬中心主任期間，承廠長指派為核四廠試運轉測試的負責人，試運轉測試每份報告，經電廠執行測試者確認合格，須經許處長核可，才能送原能會審查。所有試運轉測試報告經原能會審查通過，才能裝填燃料，進行後續的熱測試。試運轉測試報告是法規的正式文件，報告作假或知情不報是違反原子能法，是有刑責的。

試運轉報告與安檢報告

說明會中提到兩種類型的報告，一種是試運轉報告，另一種是安檢報告。核四廠一號機執行是運轉測試期間，林宗堯先生在媒體上發表「核四論」，認為核四廠執行運轉測試的均為資歷不完整，沒有足夠經驗的菜鳥，宣稱測試報告不可靠，在社會上引起廣泛的關心。當時的經濟部長張家祝決定試運轉測試全部重做，由核四廠主管負責督導同仁分工執行；同時由台電其他核能電廠調有實務經驗的工程師與奇異公司的人進行平行驗證，第二組人馬由專案組成的專家小組負責督導，第二組人馬繳交的報告為安檢報告。安檢報告不是法規所需文件，但原能會可以要求台電公司提供，做為正式試運轉報告的佐證資料。

為維持專家小組的獨立性，成員沒有台電公司的人。張部長特別自美國邀請蔡維綱博士加入，蔡博士曾任美國芝加哥地區大型核能電力公司的高階主管，一直在核能電廠工作，當時他剛剛退休。邀請蔡博士時承諾，他對試運轉測試的任何建議與評論，都不會受到干預。蔡博士應邀返國全程參與，專家小組19次會議全勤，由於他已退休，可以比其他專家小組成員花更多的時間參與安檢小組的測試工作，核能研究所選派6名工程師協助蔡博士。安檢期間，他可以任意地去實地觀察測試，也可以任意的參與電廠與測試相關的會議。蔡博士對於核四廠員工的工作態度，核安文化的落實深為肯定，願意為安檢的成果背書。

許處長說他沒有簽核任何安檢報告，絕對正確，因為在安檢中，他的工作成果是被安檢與專家小組檢驗的。許處長在安檢工作完成的103年7月30日記者會中，代表核四廠宣布再次的試運轉測試工作已完成，報告送原能會審查。110年11月19日的許永輝完全否定了103年103年7月30日的許永輝，他不是撒謊，就是違法瀆職。

台電版的「核四重啟初步規劃」

公投說明會中另一個更石破天驚的訊息，黃士修先生拿出有一份25頁的「核四重啟初步規劃書」，規劃書摘要內的文字，「一號機可望於3-4年內邁入啟動測試階段系統開始運轉發電，投資金額初步預估約180億元。二號機續建期程約需5.5年，投資金額初步預估約320億元；合計約500億元。」這與推動核四商轉者的論述一致。台電立刻否認有這份報告的存在，由報告內的術語與報告的完整性看來，這份報告是台電核能部門跨單位之作是無庸置疑的。合理的推測，是108年以核養綠公投通過後，當時的行政院長賴清德曾說，核能可以是潔淨能源的選項，台電公司高層受命或揣摩上意的產品。

風聲鶴唳的背後

在此還是不忍苛責許處長，曾幾何時台電公司核能部門勇於挑戰長官的核安文化，已被營造成「君要臣死，臣不得不死」的一言堂文化，需要為五斗米折腰的草民，又有幾人可以跳脫世俗。筆者目前擔任核能學會理事長，三週前四位在台電的理事旋風般的請辭，發表共同聲明中，指出我散布核四可安全重啟的訊息，是欺騙社會大眾，沒有學術倫理。這回又發生規劃書洩密的事，可以想見核能部門風聲鶴唳的工作氣氛。

遽聞許永輝處長不願意接受記者訪問。事實上大家找錯人了，大家可以問問他的頂頭上司，在核四廠重啟所需時程與經費，與核四廠試運轉測試是否已順利完成這兩件事情上，台電公司為什麼有南轅北轍的極端看法。也問問他，已經知道許處長對試運轉測試報告的錯誤知情不報，要不要徹查是否瀆職。也問問他，對台電核能部門同仁居然有組職的合作撰寫重啟規畫報告，視長官為無物，有何評論。

（作者為國立清華大學原子科學院院長、「以核養綠」公投共同發起人）

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