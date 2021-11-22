台灣政治瞬息萬變，從府院黨到六都市長、各在野黨主席，以及美日中都各自在這場大戲中摻一腳，相比之下，綠委高嘉瑜「又」遭黨內圍剿，實在稱不上是什麼大事。但反過來看，人微言輕的小綠委屢屢被黨內攻擊，也實在是非常真實的暴露了當今民進黨的黨性：對內對外都絕對獨裁。

先釐清一下高嘉瑜到底說了什麼，再來探討她說的有無道理，被圍剿是否公道。高嘉瑜在政論節目的發言大致如下：

「前陣子說打高端疫苗是賺到，確實是失言」、「打高端疫苗出國要補打，這點政府應該要道歉，因為造成大家的不便，讓民眾出國計畫要拖延1到2個月，因為補打第3、4劑會有時間上的落差」、「會讓人懷疑安全性，不能教民眾自己負責，這種說法非常不負責任」。

可能筆者台灣價值不夠，實在看不出高嘉瑜的發言有任何不對之處，補打3、4劑難道沒有時間落差？真的有。既然如此，那政府確實有對不起那些相信政府「打高端能出國」的國民，難道不是？既然如此，一個負責任的政府不是至少要對行程受耽誤的這一部分向國民致歉？

然而，就是這樣簡單直接的邏輯，在許多綠委眼中成為大逆不道。依據風傳媒報導，在綠委LINE群組內高嘉瑜被圍剿，管碧玲說：「一旦道歉就是疫苗政策的失敗」；羅致政說：「政府政策完全無誤，提供第3劑是權宜政策而已」；還有綠委說：「台灣很幸福了，小朋友可以坐高鐵到處跑來跑去，不懂對於疫苗政策的事情，有什麼好道歉。」罵到最後高嘉瑜被迫低姿態回應「謝謝前輩給她機會說明」。

這些綠委都出道已久，知道LINE群組極易被截圖外流，甚至可能成為報導，都還是這樣義正辭嚴公開教訓人，顯見他們是真心理直氣壯。在他們眼中民進黨的疫苗政策絕對沒錯誤，即使有錯也「絕對不能認錯」。

然而有趣的是，4個多月前，面對行政院強硬回絕綠委「五倍券不應讓民眾掏1000元」的要求時，綠委竟一個比一個勇氣大，使盡渾身解數，硬是讓行政院改變決策，五倍券成為變相的消費券。而現在面對一個確有疏失的疫苗政策，綠委卻又回到過去幾年宛如「立法局」的態度，無上限替自己人護航，甚至圍剿一個意見僅是稍有不同的高嘉瑜，這又是什麼原因，造成了這樣的差異？

原因無他，因為人民已經超級不信任高端了，所以選擇打高端的人實在太少，真有受到高端延誤的人比例太低，也就是這個議題「有硬抝到底而政治上不受傷」的空間，又何必道歉？至於五倍券則是逼迫全民掏1000元，全體國民可能都會不爽，自然是遇到民意就軟了。

不得不佩服民進黨的政治操作，把高端這樣一個疑似浪費公帑與疑似利益輸送的議題，成功打成了「你不爽就別打」、「不想打的人，高端與你無關」的個人選擇議題，彷彿高端是拿民進黨自己的錢去買的，不是拿人民納稅錢一般。事實上高端可是市面上最貴的疫苗，推出後乏人問津，甚至到本月27日就開始會有過期品，陳時中也承認過期品需要銷毀。這些難道不是納稅錢買來的，大家真的要「算了」？不追究政府的責任？任政府一個道歉都沒有，就放他們過關？

事實上，高嘉瑜在政論的批判，已經算是很客氣了，僅只是主張陳時中要對出國行程延誤的高端施打人道歉，而不是向全體納稅人道歉，然而即使這樣的意見，仍然受黨內圍剿，可見今日的民進黨有多不民主進步，有多獨裁。

再者，高嘉瑜之所以當烏鴉，追根究柢是因為畢竟他的選區比較藍，她要連任甚至往上爬，需要更中間一點。但這說來也悲哀，若整個台灣僅只有少數選區選民結構足以逼在地立委「說真話」，那這還是一個是非分明，有道德有良知的國家嗎？幾流的國民就有幾流的政府，看到民進黨人在台上囂張跋扈的醜態，大家都應該拿出鏡子照一照，看看自己是什麼樣子。

另一方面，無論高嘉瑜是出於什麼動機，任何一個有正常道德標準的國民，都應該寧當高嘉瑜被黨內圍剿，也不當是非不分、盲目護短的塔綠班。唯有大家講究是非，國家的未來才可能有希望。

（作者為網路媒體工作者）

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