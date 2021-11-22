上週三，正當國民黨全黨上下忙著推公投，年輕黨務同仁甚至不惜夜宿總統府時，新任黨主席朱立倫卻以臨時提案的方式在中常會提出「同舟計畫」，對曾經遭開除、撤銷黨籍的「前黨員們」大開後門，繞過國民黨考紀會對於相關黨員的回黨審核權，允許這些曾經嚴重違反黨紀的前黨員們得以在繳納300元後直接恢復國民黨籍，並且可以在六個月內被提名參選公職。雖然國民黨中央宣稱傅崐萁並不適用同舟計畫；但同舟計畫通過的第二天，國民黨中央即對外宣稱，朱立倫此次競選黨主席的大樁腳傅崐萁已經恢復國民黨黨籍。

詭異的是，朱立倫主席主政下的國民黨中央對外宣稱，傅崐萁並不是適用同舟計畫而恢復黨籍，而是因為經開除黨籍已經12年，所以「自然恢復黨籍」。但是依據國民黨黨紀處分規程第46條之規定，曾經經過開除或撤銷黨籍之黨員，如欲恢復黨籍，必須對國民黨有顯著貢獻，陳述具體事證，並檢附相關證明文件，經地方黨部或專業黨部（以傅崐萁為例，是黃復興黨部）審核通過後，層轉中央考紀會審核同意，方得恢復黨籍。然而，傅崐萁在去年二月間申請恢復黨籍的申請，已經因為並未檢附任何證明文件足堪證明對國民黨有顯著貢獻而遭退件，近期國民黨考紀會也並未開會，那傅崐萁到底是依據什麼程序恢復黨籍的呢？

事實上，傅崐萁跟國民黨之間，並不是單純的「黨內鬥爭」，而是一個叛離國民黨的政治人物逐漸將國民黨花蓮縣黨部蠶食鯨吞的過程。

2001年，傅崐萁接受親民黨提名，在花蓮當選立法委員。

2005年，傅崐萁接受親民黨提名，與國民黨提名的謝深山縣長競選，結果敗選。

2008年，傅崐萁回到國民黨，在花蓮再度當選立法委員。

2009年，傅崐萁違反黨紀自行參選花蓮縣長，遭到國民黨開除黨籍。

2014年，傅崐萁以無黨籍身分，連任縣長。

2016年，傅崐萁與國民黨達成協議，國民黨提名傅崐萁之妻徐榛蔚擔任國民黨不分區立委，換取傅家支持國民黨提名的立委王廷升連任。但選舉結果，卻只見傅家歡樂，王廷升黯然落選。

2017年，國民黨開放地方黨部主委直選，花蓮縣黨部突然增加「六、七千名人頭黨員」，「傅崐萁手下大將」鄒永宏因而當選國民黨花蓮縣黨部主委。鄒永宏把國民黨花蓮縣黨部逐步轉化成傅崐萁黨部，效忠黨中央的黨工甚至遭到鄒主委的報復性調職。（參閱：操作藍營棄保效應 花蓮王如何一步步吃下國民黨？，天下雜誌，2020年1月8日。）

2018年，國民黨提名只有兩年不分區立委經歷的徐榛蔚，接班傅崐萁競選花蓮縣長，引發花蓮藍營全面「傅家化」的疑慮。

2019年，鄒永宏主委拒絕依據國民黨中央的指示辦理花蓮縣立委初選，最終遭國民黨停權。鄒永宏拒絕黨中央指派的代理主委進入縣黨部，也拒絕辦理交接（迄今仍有財務糾紛持續涉訟中）。國民黨最終接管花蓮縣黨部並辦理初選程序後，傅崐萁人馬花蓮縣醫師公會前理事長黃啟嘉醫師勝出。然而，傅崐萁再度逕行參選；其妻徐榛蔚也罔顧國民黨的破格拔擢，大力為夫婿傅崐萁輔選，國民黨再度落敗，黃啟嘉醫師黯然落選。（參閱：黃建豪，藍花蓮立委初選 傅崐萁子弟兵黃啟嘉出線，新頭殼，2019年6月19日；國民黨花蓮縣立委初選 醫師黃啟嘉勝出，TVBS新聞網，2019年6月19日）

花蓮最重要的兩席公職——縣長及立法委員，就這樣被傅家壟斷。事實上，花蓮縣傳統選民結構藍綠比7:3，國民黨為何甘於被傅家綁架？自棄於花蓮的藍營理性選民？長此以往，花蓮的藍，還是藍嗎？

有了這次朱立倫黨主席對於違紀參選、黨內互打人士「同舟大赦」的先例，面對即將來臨的縣市長以及總統立委選舉，還有誰會在乎黨紀？當黨紀蕩然無存，違紀參選大爆炸時，朱主席領導的國民黨中央將如何自處？

最後，在傅崐萁之後，還有誰會乘著「同舟」回黨？鍾小平？李縉穎？楊實秋？李慶元？全面開放過去違反黨紀、黨內互打人士回到國民黨，最後會「同舟共濟」，還是「同舟共溺」？

（作者為前國民黨考紀會主委）

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