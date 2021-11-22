桃園龜山7-11店員，因勸客人戴口罩，竟遭惡客自店內追殺到店外，究竟台灣的社會是出了什麼問題，人與人之間的關係，竟會演變到因小憤而導致暴力相向，甚至釀成死亡的慘劇？

近幾年來，台灣政治上嚴重的紛歧，只要是意見不合，就有網軍大肆攻訐，語不嫌粗、話不厭狠，造成社會上藍綠、本省外省、年輕年長、公私員工的撕裂與對立；而顯然各政黨皆不但不加以約制，更有縱容、利用之嫌。社會上表面平靜，實際上卻浮動著各種莫名的焦慮與鬱悶，處處隱埋著一觸即發的炸藥，壓抑不住的怒火，無處宣洩，遂藉一些細故，就瞬間爆發。

嚴格追究，無疑台灣各政黨都必須為此負上責任，尤其是網軍的始作俑者，更應受到嚴厲的撻伐。網路無遠而弗屆，社會大眾不可能不受影響，而網路上近似你死我活的謾罵攻擊，更不可能不有積怨；但「鍵盤俠」隱身於各種化名之後，往往拋丟幾句尖酸、狠辣的言詞，就無處追尋，雖氣悶在心，卻是無可奈何。久而久之，勉強壓抑於潛意識之中的憤怒，就極容易在理性未能掌控的時候，噴爆而出，竟成了社會上的毒瘤。

我向來是反對「網路實名制」的，因為這可能會對個人隱私與言論自由造成傷害，更容易為政府所操控；但如今看來，似乎也有重新思索的必要。君不見那些罵得最酸、最兇、最尖銳的一些網民，幾乎都是隱姓埋名、相關資料一片空白，甚至是反串、偽造的？言論固然應有自由，但卻必須負起言責，如果言責不敢承擔，而肆意造作，豈能確保真正的言論自由？

網路世界一片紛亂，「實名制」或許不是最佳的解決之道，但對若干隱名攻訐的人，至少也有些嚇阻的作用吧？即使未必能實施，但對網路的規範，也開始到了必須慎重考慮的時候了。

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