桃園龜山7-11店員的凶嫌蔣姓男子，被肉搜起底，有謂其父為當年「一清專案」掃黑的角頭者，有謂其曾經繪作抄襲者，並以此推衍出他「本來就是壞人」、「不意外」、「其來有自」等結論，我不知道這是怎樣的一種邏輯，難道是「老子混帳兒混蛋」的「出身論」的翻版？或者是「人不能有錯」的過度苛求？

蔣姓男子因細故逞凶，固然有其個人或家庭因素，但如此推論，恐怕是忽略了整個外在環境的影響。台灣近幾年的社會環境如何，相信民眾皆深有體會，隱伏於社會上的集體焦慮，往往在理性失控下，爆發出種種惡行，屏東挖眼案、台中持棒圍毆案，以及這次因勸戴口罩而殺人案，原都是一些細瑣的小事，竟演變成可怕的凶殺案，難道只是個別的人出了問題？整個社會的氛圍，不必負上任何責任？

7-11的店員因職責所在，規勸對方，也可以說是相當具有「道德勇氣」，竟慘死於刀下，真的是很冤枉的。但「道德勇氣」，必得有堅強的法律當後盾，社會安全網的破漏如此嚴重，有再多的「勇氣」，也是無法解決問題的。

面對7-11的凶殺案，我們的政府沒有從社會的病源上加以防制，指揮中心竟呼籲民眾「檢舉自保」，殊不知此店員正是因「檢舉」而慘遭殺害，反而不能自保，這要教民眾如何適從？

其實，如果真要「自保」，最佳的方法就是視而不見，「各人自掃門前雪，休管他人瓦上霜」，但人人如此以「自保」為優先考量，則道德成為空談，社會正義更是無能維持。這是個「兩難」，我們的政府，尤其一切都是南波萬的蘇內閣，可想出了對策沒有？

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