美國國會議員提案要強化台灣力量，其中包括「軍事融資」，可能陷台灣於比「債務陷阱」更慘的境地，須謹慎。

美國國會議員先後提出「武裝台灣法案」、「台灣嚇阻法案」擬協助台灣軍購，其中「武裝台灣法案」是每年撥款30億美元予台灣，「台灣嚇阻法案」則是每年對台融資20億美元，即所謂「外國軍事融資」。

乍聽之下，似乎是對台灣非常有利，可能大幅提高台灣的軍事能力。不過，深入想想就知道，這是驅使台灣作美國對抗中國大陸的馬前卒、甚至是炮灰，而且，天下沒有白吃的午餐，軍事融資是借錢給台灣，讓台灣用這筆錢向美國購買武器，這筆錢是要還的。

大陸的「一帶一路」計畫借貸給許多開發中國家，進行基礎建設等，歐美國家批評大陸，讓這些國家掉入「債務陷阱」，如果無力償還，就只能讓大陸予取予求。

美國的軍事融資較之一帶一路的所謂「債務陷阱」更不利。一帶一路是投入基礎建設，至少讓各國增加生產力、提升生活品質，軍事融資呢？其實就是買一堆消費性，或是說消耗性物品，讓美國軍火商大賺台灣錢，台灣欠債卻無益國計民生，反而被推到炮火前面。

美國要與大陸對抗、壓制大陸崛起，是美國利益與霸權之爭，台灣不需要為美國打頭陣；因為，如果情勢不對，美國可以馬上撤回千萬里之外的本土，台灣卻無處可逃；為此負債來替美國霸權埋單，就更不必了！