全球塑膠年產量超過3億公噸，其中有800萬公噸進入大海，經波浪沖刷與自然裂解變成塑膠微粒。俗話說：「大魚吃小魚，小魚吃蝦米，蝦米吃泥巴」，這「泥巴」中就有許多塑膠微粒，水產無脊椎動物會將小於2毫米的微塑膠顆粒吃下肚，塑膠及其釋出的有機毒性物質（多環芳香烴）因此進入食物鏈，居於食物金字塔頂端的人類也免不了吞下塑膠顆粒與毒素。

世界自然基金會WWF委託澳洲University of Newcastle做的一項研究顯示：人們每周從飲食中攝取到的塑膠微粒約莫5公克，相當於一張信用卡的塑膠量。另一篇學術論文顯示，塑膠進入消化道，可能會割傷腸胃道、引起性荷爾蒙分泌異常、肥胖、糖尿病、癌症、心臟與其他腦部認知病變等問題。據統計，台灣每年要用掉180億個塑膠袋，人均為歐盟的4倍！因此，在台灣，問題恐更為嚴重。

我的台大同事3年前在新店溪、大漢溪、基隆河、淡水河做了一個持續3個月的系統性調查，檢測河水樣品中0.3到5.0毫米塑膠微粒，其中以大漢溪汙染最為嚴重，每立方公尺平均有83.7顆，新店溪相對輕微，只有2.5顆。不過，各河川的變異度很大，又與雨量相關，在大雨過後，微粒數量激增，應與河水的搬運能力增強，及大雨由岸邊往下沖刷累積棄置的塑膠有關。

另一項在金山與野柳之間的砂質海岸調查發現，每1平方公尺1厘米厚的沉積物中有97顆塑膠微粒，進一步換算，這一段0.07平方公里的狹長海岸表層沙裡含有將近7億顆微粒，總重量達250公斤。

南部情況也不樂觀。台灣西南沿海與潟湖（從二仁溪口到高屏溪口）水域中的微塑膠顆粒每立方公尺有0.36顆，雖然比河水中少很多，但與水體中的小浮游生物數量相比，占比約6%。也就是說，每16隻生物就與1顆塑膠微粒共舞。這些微粒與其他有機汙染物有較強的親和性，吸附有大量的多環芳香烴，應與船隻排放的廢油、陸地排出的柏油有關。本來你不會去喝廢油，但是經過塑膠微粒的媒介，其毒素就能進入食物鏈、進入人體。

台灣有經常性的淨灘活動，志工們把數以百公噸計的海灘垃圾清除，但是，無法清除沙泥中的微小塑膠顆粒。不過，淨灘活動仍應持續並加強，因為大號的垃圾清除了，可以避免它們在日後雨打浪沖之下分解成小顆粒。

消費者更須防範的是許多牙膏、洗面乳中含有細小的塑膠小球，是為了增加摩擦去垢、去角質的作用而添加的，殊不知這些塑膠小球隨著洗臉水、漱口水進入了河川、潟湖、海岸與大海，最後小魚、小蝦吞下肚，我們人類在終端大快朵頤時，喝一碗海鮮湯，宛若吃塑膠微粒加料。古語：「自作孽，不可活」，此之謂歟？

（作者為台灣社會責任公益減害研究發展協會執行長）