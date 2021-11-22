「拜習會」後，美國總統拜登稱「美國不鼓勵台灣獨立」，形同斬斷民進黨「倚美謀獨」的想像空間，但國安會祕書長顧立雄解讀，拜登「讓台灣人民自己決定」的說法是呼應蔡英文的「四個堅持」。地緣政治由實力決定，若把「台灣」抽換成「阿富汗」，當美國總統說「讓阿富汗人民自己決定」，究竟這是呼應蔡政府還是置身事外的跡象，答案應該很清楚。

吳釗燮把台灣放上賭桌

大陸方面一直有一種說法，認為民進黨挑釁大陸是得到美方鼓勵。台海若爆發軍事衝突，美國就有藉口聯合全球盟友制裁北京，破壞中華民族復興進程。但美中關係與冷戰時期的美蘇關係不同，前者的貿易往來根深蒂固，錯綜複雜，後者卻涇渭分明，自成體系；從軍事、貿易乃至於氣候變遷來看，美國都不可能從美中衝突獲利。

果然，拜登告訴習近平，美國不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意與中國發生衝突。拜登不但揚棄美國40年來「和平演變」中國的想像，更放棄川普「顛覆中共」的激進路線，而希望與大陸進行「制度競爭」。那麼北京大可如甘迺迪總統當年所說，「不恐懼談判，也不因恐懼而談判」，這是世界大國必須展現的膽量，大陸應已邁入這一階段。

拜登希望控管風險建立「常識護欄」，台獨將失去想像空間。民進黨想藉美中競爭讓台灣人民誤認為美國是台灣「抗中」的後盾，此路也已不通。習近平說：「願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」這是北京固有立場的明確化，也是北京的「常識護欄」，讓拜登不會誤判中方反應。

在美中新框架下，民進黨的作為顯得矛盾。一方面外交部長吳釗燮示警：「兩岸情勢從未像現在如此緊張，我們必須就最壞的情況做出最好的戰備防禦」，卻又在此時揭牌「駐立陶宛台灣代表處」，把危機再拉高。行政院長蘇貞昌火上加油說：「不讓中國打壓得逞，台灣越來越被世界看見跟肯定。」明知台海危機在即，明知北京有底線，為什麼要增加「擦槍走火」的風險？因為「老黨玩不出新把戲」，「抗中」是民進黨的膝蓋反射式行為，回不了頭了。

不抗中，何以解釋去年不採購上海復星的BNT疫苗？何以說服台灣人民開放萊豬？何以轉移防疫疏失的焦點？對民進黨來說，放棄「抗中」選舉一定落敗，維持抗中路線還有賭贏的機會；「賭」習近平能夠保持對和平統一的耐心；「賭」大陸內部鷹派壓力不至於影響當局；「賭」台灣人民繼續被「仇中」氛圍麻痺。

賭贏賭輸對人民沒好處

中美實力越接近，北京為統一付出的代價就越輕；如果北京當局是理性的，的確不會在短期內把「武統」當作選項。問題在於沒有一個政權能夠每分每秒都維持理性，每一位領導人都要同時面對外部與內部的壓力，以及個人的主觀期待。

把台灣放上賭桌，賭贏是民進黨雞犬升天；賭輸是全台灣遭殃陪葬，這對台灣人民有什麼好處？形勢已經改變，對民進黨不利，但國民黨與民眾黨卻不敢與民進黨直球對決。兩個在野黨不是不知道，蔡英文這位司機喜歡把車開到懸崖邊緣，但卻無力，或者說不敢挑戰「仇中」情緒，不信台灣人民能做出理性選擇。

在野黨好像認為，民進黨就是金剛不壞，說再多謊，做再多錯事，即便在個別政策的民調中失利，都影響不到蔡英文本人跟民進黨的支持度。

其實，執政者的誠信就像水壩，幾個破口看似沒有影響，但壓力持續累積，一旦到達臨界點，就會全面潰堤。民進黨已經不去辯解「雙標」，認為民眾已經無感，但「雙標」傷害的是信任，譬如，究竟是2013年的蔡英文「堅持牛豬分離」說謊，還是現在的蔡英文「一定要開放萊豬」欺騙？

從抗中到反公投，民進黨的「信任破口」愈來愈明顯，民進黨的謊言被拆穿一次，對民進黨「看不下去」的民眾就更多一些，這是民進黨的阿基里斯腱，也是在野黨必須直球對決的關鍵所在。