幫主要來寫一條帶有傳奇色彩的旅遊路線，路線主角是人盡皆知的活佛「濟公」！話說，這條路線本來根本不在幫主的「壯遊中國」計畫內，那麼為何幫主會莫名的走上這條奇妙的路線呢？這其中是有那麼一點曲折玄奇的經過，且聽幫主道來！

濟公有交代

很多人只知道濟公在靈隱寺出家，可其實他的老家是浙江天台，與幫主老家同屬台州，所以總想著可以去走走。

後來幫主開始走 雲南香格里拉路線，路上有件事很神奇：就是只要有機會打開電視，就這麼巧的都在播《濟公傳》！回到台灣之後，跟三五好友相約在 好食 Mangia Bene 吃飯，席間好友之一的前記者，突然聊起當年跑社會線新聞時，發生與濟公有關的經歷。我聽了心頭一震：你們怎麼會突然聊到濟公？然後，隔兩天，我一個人趁著好天氣去爬象山，爬著爬著怎麼又進到山上的靈隱寺：

這下，幫主不敢大意，濟公已經這麼明示暗示了，看來這一趟必須要走。既然有此緣份，我又是個說走就走的人，趕緊把路線規畫好，上路出發！這一路非常精彩，因為這也是背包客始祖徐霞客當年走過的路線！

路線規畫

濟公是真實存在的人物，俗名李修緣，天台山永寧村人。他們李家世代為官，篤信佛教，清廉好善，可以稱得上是一方官宦富豪，然而濟公的父親李茂春始終沒有子嗣，後來到了快50歲才生下了濟公，而李家與國清寺主持高僧的關係好，修緣這個名字就是國清寺主持所取。前面提到過李家是虔誠的佛教家庭，濟公從小耳濡目染潛移默化之下，也對佛學極有興趣，年少時在赤城山讀書，受釋道二教薰染，父母雙亡後，先進國清寺拜法空一本為師，後投靈隱寺瞎堂慧遠門下，又依淨慈寺，嘉定二年，坐逝，世壽六十，葬於虎跑塔中。一般民間的說法中，濟公是降龍羅漢降世。

既然是「濟公主題」，就要把這位傳奇人物的一生走透透，所以行程安排造訪：

濟公出生地濟公故居

濟公讀書悟道的赤城山

為濟公取名李修緣的國清寺

濟公拜師剃度的靈隱寺

濟公後投淨慈寺（南屏晚鐘）

濟公圓寂處虎跑夢泉

除了濟公的一生之外，幫主也希望行程能夠串連更多順路的景點，讓行程更豐富，所以規畫了最終版的濟公主題路線地圖。

濟公主題路線地圖。（作者提供）

幫主的設計邏輯是：搭船到玉環，在玉環停留吃個海鮮順便探望家人，然後先到臨海，這裡有唯一位在江南的長城！接著去濟公出生的天台縣，把濟公相關的景點都收下，接著途經紹興，前往杭州接回知名的靈隱寺、淨慈寺、虎跑泉。遊客可以在杭州多停留幾日或是搭動車繼續去上海旅遊，最後從上海搭機返台。

這樣的設計為的是不走回頭路，一路向北，最後還能到幫主的主場：上海。讓遊客可以體驗到從小城鎮一路玩到國際大都會，你可以選擇從杭州或上海的機場返台。當然啦，有興趣的話，你也可以反過來從上海、杭州往南走，最後搭船回台灣。（上海幫幫主/台北）