近來台中、新北及雲林分別發生集體球棒鬥毆事件，甚至將被害人打到警局門口仍不罷手。是怎樣？一棒在手，誰敢擋我！外界以「棒球隊」來形容暴力份子，內政部長徐國勇為了遮醜將之易名為｢球棒隊｣。

不管｢棒球隊｣也好、｢球棒隊｣也罷，本來形象好好的台灣國球，居然因球棒而慘遭汙名，徐國勇提出的辦法是，以後若查獲車上有球棒者一律被警政系統註記。「匹夫無罪，懷璧其罪」。冤枉的球棒啊！要想犯罪，半夜拿刀到超商照樣會要了店員的命，政府的｢社會安全網｣經常漏接！

民進黨公投說明會在鳳山登場，蘇貞昌台上痛批國民黨操作萊豬議題，民間反瘦肉精份子起身向其抗議，高喊「台灣人不吃瘋豬肉」！堂堂大院長居然用手上的撞球桿指著他說：「不要來亂別人的場子」。什麼叫別人的場子？不是向民眾宣揚你的理念嗎？意見不同者就被你轟出去，好大的官威啊！用的還是長長的撞球桿，拿撞球桿真的比較高桿嗎？現在科技這麼發達，教學指揮棒多得是，有伸縮的、有雷射光的，但看起來都沒你拿大傢伙強，罵起人來還真是威風八面、不可一世，難怪這麼愛用。

棒球棍跟撞球桿到了民進黨手裡怎麼都變了樣？

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