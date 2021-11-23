「駐立陶宛台灣代表處」正式掛牌。中國大陸宣布將與立陶宛的外交關係降為代辦級。外交部長吳釗燮表示說，改名是為強化和立陶宛之間經貿文化各層面關係，中國的做法不應該如此霸道蠻橫。

怎麼了？中國和立陶宛關係降級對台灣不是｢正合孤意｣嗎？不是台灣一直祈求盼望的嗎？中、立關係鬧得愈僵不是愈對台灣有利？國防、外交是總統的職權，難道外交部不希望加強台、立的雙邊關係？當然啦！或許是總統叫你這麼說的，這樣的表示正有點｢大姑娘上花轎，嘴裡哭心裡笑｣的味道，覺得好虛偽！

虛偽的還不僅此，有媒體報導，外交部預算編列中刪除對台籍慰安婦求償的相關敘述，吳釗燮辯稱，「項目仍在，所有協助民間團體求償的項目，都包含在該項預算裡面」。

問題是，把｢慰安婦｣三個字拿掉是何居心？是日本｢大哥哥｣要你這麼做？還是蔡總統指示拿掉的？選前蔡總統信誓旦旦保證，當選後要積極向日本提出對台籍慰安婦道歉及補償，怎麼反其道而行？不僅政府預算要砍掉，連「慰安婦」字眼也一筆抹掉。外交部長處處想掠奪總統的職權到底居心何在？

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