影響戰爭的因素千絲萬縷，預測何時會發生是一個大膽的嘗試，且須設下多項前提。也就是：如果滿足某些條件，戰爭才可能在某時發生。若無前提，那是天馬行空，武斷臆測，準確度和看相卜卦沒差多少。

對於北京武統最後時限的預測，首須滿足以下5個前提：

一、 中國對外沒有爆發類似韓戰的大型戰爭，對內沒有掀起類似文革的血腥鬥爭。

二、 國際間不曾發生大規模、死亡嚴重的疫情。

三、 中國經濟持續穩定的成長。

四、 習近平打破中共領導人任期限制。

五、 台北沒有跨越北京設定的武統紅線。

假如未來世局的發展能滿足以上前提，待時間來到2032年，當習近平幹完第四任的時候，依「中華民族偉大復興」的藍圖，基本上可以確定中國已進入全面小康社會，解放軍也已現代化。這時習近平傲人的成就如下：一、人類歷史從不曾出現一個國家，養活如此眾多的人口，讓人民至少生活在小康之境；二、人類歷史從不曾有一個領導人，掌握如此巨大、富庶的國家機器，時間超過20年；三、帶領中國從貧困落後、缺乏自信的處境，昂首邁入俯視世界的強權。

僅僅這3項，習近平的歷史地位便超越唐太宗、漢武帝、孫中山、毛澤東、鄧小平……，中國五千年漫長的歷史，誰與爭鋒？不難想見，2032年習近平若能連任，他在中國必擁有「一鎚定音」的無上權力，在人民心目中也具備神祇般的崇高形象，然而他過去所有的承諾與期許，仍有一項，也只剩下這一項未實現：中華民族偉大復興的中國夢。

這個夢還缺少了一小塊拼圖――台灣！

統一台灣是北京神聖不可侵犯的大業，也是每一個中國領導人念茲在茲的重責大任。當時間來到2032年，誰敢容許台灣繼續在中國管轄權之外？那時習近平80歲，與今日美國總統拜登同齡，大權在握整整20年，北京是否武統，不就在他一念之間？

習近平是人，不是神。面對名垂青史、建立一生功勳的大好良機，他會選擇抓住或放棄？

除非中共沒有武統的能力，否則沒有一個領導人可能放棄。也因此，北京武統合理的推斷，最晚的年限將會是2032年。到了這一天，縱然台北想以「不獨」換取北京「不武」，恐也難以如願。屆時中、美兩強在世界的影響力如何？兩岸經貿緊密到什麼程度？台北與北京的互動是冷或暖？北京融合民族大義的以商促統、以武逼統，還會像今天這般困難嗎？（作者為海軍前艦長）

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