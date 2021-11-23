台灣空軍首個F-16V戰機作戰隊在11月18日成軍，空軍參謀長黃志偉表示，以現役300多架戰機計算，台灣空中戰機的軍力在全世界排名約在前15名之內。不過，這種全球排名的虛榮催眠術只能自我安慰。

按照globalfirepower.com的統計顯示，台灣空軍世界排名為第14位，擁有近300架戰機的確推高了台灣空軍的世界排名，令其躋身前列，但若要達成恫嚇對岸不要輕舉妄動的效果，要先比較大陸的空軍近況和實力。

中國大陸官方消息指出，近期殲-16D電子戰飛機已投入實戰化訓練。殲-16D機身下的多個吊艙裝載了各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等，還保留了殲-16戰機系列的空戰能力，能掛載空對空導彈。大陸解放軍空軍擁有3210架軍用飛機，是世界第3大空軍，大陸解放軍過去20年來在世界空軍行列中創下最顯著進步的佳績。

所以躋身世界前15強的台灣空軍會對排名第3的解放軍空軍形成威脅嗎？可以與之一爭高下嗎？行政院長蘇貞昌日前在立法院答詢表示：「台灣絕不會打大陸」。這段話充滿黑色幽默感，台空軍既然已躋身世界前15強，具備F-16V戰鬥機機隊，為何不敢到對岸的防空識別區較勁、耀武一番。現實就是在於世界排名15與世界排名第3有天淵之別，台空軍只能主要用作防空自衛。

台灣每年花費數百億美元鉅款向美國採購戰機，最後才獲得世界空軍排名15名之內的虛名，這讓台灣略為自滿，美方亦希望台灣能感覺物超所值。

但美國五角大樓在11月3日發布關於中國軍力的年度報告中指出，中國空軍正在開發新型隱形飛機，並擴大其殲20隱形戰鬥機的武器攜帶能力。隨著中國空軍和海軍航空兵從防禦模式轉向力量投送和遠程攻擊模式，美國在空中領域的優勢已「被侵蝕」。

這份五角大廈的報告還不包括自2020年以來中國軍隊的發展情況。現在就連美國空軍內部已經憂慮中國空軍的急速崛起，亦制定了在這個新的戰略環境中與中國競爭、威懾和應變的道路，連美國軍方都不安於現狀，台灣不論是想向對岸軍方示威，還是想告訴民眾台灣有銅牆鐵壁很安全，筆者相信兩者都難以達成。當然，為了保持世界15強的地位，未來台灣每年仍要向美國採購大量軍備，可能這才是美國真正的目的。 （作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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